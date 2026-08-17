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UNAM detecta intentos de trampa en examen en Tijuana y León

Más de 53 mil aspirantes rindieron examen en CDMX con supervisión de 450 funcionarios.

Por El Universal

Agosto 17, 2026 03:45 p.m.
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UNAM detecta intentos de trampa en examen en Tijuana y León
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      UNAM detecta intentos de trampa en examen en Tijuana y León


      Durante el primer turno del examen de control presencial de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en la Ciudad de México se registraron 16 incidencias técnicas, que obligaron a reubicar a igual número de aspirantes en otros equipos debido a fallas en las computadoras utilizadas para la aplicación.

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      Hasta el momento, la Máxima Casa de Estudios ha informado de dos casos de aspirantes detectados intentando hacer trampa durante el examen en Tijuana, Baja California, y en León, Guanajuato; ambos están relacionados con el presunto uso de teléfonos celulares.
      Para el segundo turno del examen de control presencial comenzaron a llegar al Palacio de los Deportes directores de escuelas y facultades de la UNAM para supervisar la aplicación, entre ellos Lorena Rodríguez, directora de la Facultad de Economía.
      UNAM moviliza a 300 funcionarios y 150 supervisores para examen de control en la CDMX
      La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) movilizó a 300 funcionarios y 150 supervisores para vigilar la aplicación del examen de control presencial en las distintas sedes.
      En la Ciudad de México, más de 53 mil aspirantes fueron convocados en tres turnos en el Palacio de los Deportes, como parte del proceso extraordinario con el que la Universidad busca verificar las condiciones de aplicación del examen de ingreso a licenciatura 2026, luego de las irregularidades detectadas en el proceso original.
      La prueba busca dar certeza sobre los resultados del concurso y garantizar que quienes obtengan un lugar hayan presentado el examen bajo condiciones regulares.

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