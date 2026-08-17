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Seguridad

Rescatan a hombre en crisis sobre puente de la Carretera 57

Policías viales dialogaron con él durante aproximadamente 30 minutos hasta convencerlo de ponerse a salvo

Por Redacción

Agosto 17, 2026 03:31 p.m.
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Rescatan a hombre en crisis sobre puente de la Carretera 57
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      Un hombre de 35 años fue rescatado la mañana de este lunes cuando se encontraba en una situación de riesgo sobre un puente peatonal de la Carretera 57, frente a la Terminal Terrestre Potosina.

      De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Capital, oficiales de la Policía Vial acudieron al lugar y localizaron al hombre fuera del área protegida por el barandal.

      Los agentes iniciaron labores de diálogo y, durante aproximadamente 30 minutos, mantuvieron comunicación con él. El hombre manifestó que atravesaba una crisis y necesitaba ayuda.

      Posteriormente, accedió a regresar a una zona segura y descendió del puente con apoyo de los oficiales.

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