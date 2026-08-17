Rescatan a hombre en crisis sobre puente de la Carretera 57
Policías viales dialogaron con él durante aproximadamente 30 minutos hasta convencerlo de ponerse a salvo
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Un hombre de 35 años fue rescatado la mañana de este lunes cuando se encontraba en una situación de riesgo sobre un puente peatonal de la Carretera 57, frente a la Terminal Terrestre Potosina.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Capital, oficiales de la Policía Vial acudieron al lugar y localizaron al hombre fuera del área protegida por el barandal.
Los agentes iniciaron labores de diálogo y, durante aproximadamente 30 minutos, mantuvieron comunicación con él. El hombre manifestó que atravesaba una crisis y necesitaba ayuda.
Posteriormente, accedió a regresar a una zona segura y descendió del puente con apoyo de los oficiales.
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Finalmente, fue trasladado al Centro de Internamiento Municipal, en el área del Juzgado Cívico, para recibir atención y ser canalizado a las instancias correspondientes.
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