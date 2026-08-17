Abandonan 390 dosis de cristal en Infonavit Morales
La droga fue localizada dentro de una bolsa; no se reportaron personas detenidas
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Elementos de la Guardia Municipal aseguraron 390 dosis de una sustancia con características similares a la droga conocida como cristal durante un operativo realizado en la colonia Infonavit Morales.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Capital, oficiales de la Unidad Mixta de Intervención y Reacción (UMIR) realizaban recorridos de vigilancia cuando detectaron a un grupo de personas que presuntamente consumía bebidas alcohólicas en la vía pública.
Al advertir la presencia de los agentes, las personas huyeron y dejaron abandonada una bolsa de plástico. En su interior fueron encontradas 390 bolsas tipo ziploc con una sustancia granulada.
El contenido tuvo un peso aproximado de 177 gramos y fue asegurado por los policías municipales.
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La sustancia quedó a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), autoridad encargada de realizar los análisis y las investigaciones correspondientes. La corporación municipal no informó sobre personas detenidas durante el operativo.
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