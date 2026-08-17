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Milito rompe silencio sobre posible salida de "Hormiga" González

Milito explicó que la ausencia de González en el partido fue para mantener su tranquilidad.

Por El Universal

Agosto 17, 2026 03:55 p.m.
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Milito rompe silencio sobre posible salida de Hormiga González
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      El tema de la salida de Armando González del Guadalajara está más vivo que nunca. Luego de que el delantero mexicano no viera actividad en la Jornada 4 del Apertura 2026 ante Santos, los rumores aumentaron aún más.


      El destino del que se habla es el Olympiacos de Grecia, que de acuerdo con varios reportes, ya ha lanzado un par de ofertas por el delantero de las Chivas.

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      Ante esta situación, el técnico del equipo, Gabriel Milito, habló después del partido ante Santos sobre la situación de su futbolista.
      ¿Qué dijo Gabriel Milito sobre la "Hormiga" González?
      Al ser preguntado sobre los rumores que ponen a la "Hormiga" en el futbol griego, Milito respondió: "Es una posibilidad, y todo lo que sea la felicidad de jugadores lo acompaño y estoy a favor. Lo importante son los futbolistas y que sean felices. Si está posibilidad se concretara y 'Hormi' diera ese paso, estaría feliz y sería un progreso. La felicidad mía, si se concreta está posibilidad, el jugador la aceptó y con mucha felicidad acompañaré la decisión".
      "Lógicamente que estoy al tanto de la situación, no sé qué va a ocurrir. Si se quedará o finalmente llegará una oferta que convenza al club y 'Hormiga' cumplir el sueño de jugar en Europa. Preferí iniciar el partido con (Ricardo) Marín y terminar con Sepu (Ángel Sepúlvda). Dejar tranquilo a 'Hormi', siempre hay una ansiedad extra y necesitábamos que todos siempre estén enfocados en el juego. Inconscientemente te distrae. Veremos que pasa en la semana, si 'Hormiga' se queda, volverá a jugar y en el caso que eso no ocurra, lo que quería era darle tranquilidad en el tema de tomar decisión y no tiene nada que ver con las negociaciones", finalizó.

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