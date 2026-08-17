Se suman INE y Ceepac a Mesas de Construcción de Paz

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El proceso electoral 2026-2027 que inicia a nivel Federal el 10 de septiembre y a nivel local el 15 de noviembre, llevará a agregar en la Mesa de Construcción de la Paz una silla adicional para personal del Instituto Nacional Electoral (INE) y una más para el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) por si pudiera haber alertas identificadas en territorio potosino, informó el secretario general de gobierno J. Guadalupe Torres Sánchez.

Añadió que dentro del mapa potosino, hasta ahora a nivel local no se tiene identificada alguna alerta que pudiera ser de cuidado, puesto que incluso hasta ahora hay tranquilidad y se percibe que las campañas y todas las etapas procesales de la elección se lleven sin ningún tipo de violencia.

Agregó que sin embargo, siempre es necesario tener el mayor tipo de información posible para cualquier contingencia.

Dijo que la medida de agregar sillas para los organismos públicos local y federal de tipo electoral, obedece a que vienen elecciones concurrentes en junio próximo, es decir la de renovación de cargos de San Luis Potosí y la intermedia del actual sexenio federal.

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Para el caso del INE, tiene competencias para la organización de las elecciones de diputados federales en los siete distritos, en tanto que a nivel local, son renovadas las diputaciones de los 15 distritos electorales locales más los 12 cargos de representación proporcional, hay elecciones para alcalde en los 59 ayuntamientos (por primera vez en Villa de Pozos) y sus respectivos cargos de síndicos y regidores.

Aseguró que se busca que se transite de la manera más tranquila posible, para que los electores tengan la oportunidad de conocer las propuestas de todos los aspirantes de la manera más tranquila posible, pero también que haya un proceso libre de cualquier tipo de violencia.

Añadió que buscarán el camino del diálogo frente a cualquier eventualidad, o en su caso para las inconformidades que pudieran presentarse.