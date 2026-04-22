logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ADRIANA FESTEJA 70 AÑOS DE VIDA

Fotogalería

ADRIANA FESTEJA 70 AÑOS DE VIDA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

INE felicita a nuevos consejeros electorales

Blanca Cruz, Frida Gómez y Arturo Chávez asumirán el cargo hasta 2035 tras aprobación por mayoría calificada

Por El Universal

Abril 22, 2026 08:02 a.m.
A
INE felicita a nuevos consejeros electorales

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) felicitó, a través de una ficha informativa, a los nuevos consejeros electorales Blanca Yasahara Cruz García, Frida Denisse Gómez Puga y Arturo Manuel Chávez López por su designación llevada a cabo esta noche en la Cámara de Diputados.

El INE también reconoció el proceso legislativo para elegir a los nuevos consejeros electorales para el periodo del 22 de abril de 2026 al 21 de abril de 2035, aprobado por mayoría calificada en el pleno de San Lázaro.

"Su labor será fundamental para fortalecer la democracia y consolidar la confianza ciudadana en el trabajo de nuestro Instituto", señaló el Consejo.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Sheinbaum invita a Luisa Alcalde como consejera jurídica
Sheinbaum invita a Luisa Alcalde como consejera jurídica

Sheinbaum invita a Luisa Alcalde como consejera jurídica

SLP

El Universal

Esthela Damián se enfocará en actividades partidistas en Guerrero

Asaltan a automovilista en bajopuente de Cuajimalpa
Asaltan a automovilista en bajopuente de Cuajimalpa

Asaltan a automovilista en bajopuente de Cuajimalpa

SLP

El Universal

Sujetos en motocicleta lo despojan de reloj de alta gama; autoridades revisan cámaras para dar con responsables

Nace tercera cría de mono araña en el Cañón del Sumidero
Nace tercera cría de mono araña en el Cañón del Sumidero

Nace tercera cría de mono araña en el Cañón del Sumidero

SLP

El Universal

Conanp destaca éxito de reintroducción y confirma recuperación de la especie en la zona oeste del parque

INE felicita a nuevos consejeros electorales
INE felicita a nuevos consejeros electorales

INE felicita a nuevos consejeros electorales

SLP

El Universal

Blanca Cruz, Frida Gómez y Arturo Chávez asumirán el cargo hasta 2035 tras aprobación por mayoría calificada