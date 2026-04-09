INE inhabilita a dos supervisores electorales en Coahuila

CIUDAD DE MÉXICO, abril 9 (EL UNIVERSAL).- El

(INE) reportó que dos aspirantes fueron inhabilitados como medida cautelar del proceso de reclutamiento de

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y Capacitadores Asistentes Electorales para eldel estado de Coahuila, debido a que estas personas eran posibles militantes del PRI.La resolución de ladel INE informó que de acuerdo con las, la afiliación se había realizado de forma voluntaria.Por lo anterior, advirtió en un comunicado que se podrían comprometer losante el desarrollo y preparación delen curso.Elordenóy en caso de haberse celebrado el contrato correspondiente, realizar laspara evitar que continúen ejerciendo el cargo.La plataforma del INE detalla que la función de losconsiste en dar cumplimiento al trabajo encomendado para la ubicación y funcionamiento de lasy la operación de los sistemas de información sobre el desarrollo de la, así como los mecanismos de recolección y traslado de los paquetes electorales.Por otro lado, indica que untiene como encargo visitar, notificar ysorteada, así como garantizar el funcionamiento de las, entre otras actividades.