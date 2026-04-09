INE inhabilita a dos supervisores electorales en Coahuila
INE detectó posible militancia PRI en dos aspirantes a supervisores electorales en Coahuila.
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CIUDAD DE MÉXICO, abril 9 (EL UNIVERSAL).- ElInstituto Nacional Electoral (INE) reportó que dos aspirantes fueron inhabilitados como medida cautelar del proceso de reclutamiento de Supervisores Electorales
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y Capacitadores Asistentes Electorales para el proceso local 2025-2026 del estado de Coahuila, debido a que estas personas eran posibles militantes del PRI.
La resolución de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE informó que de acuerdo con las investigaciones preliminares, la afiliación se había realizado de forma voluntaria.
Por lo anterior, advirtió en un comunicado que se podrían comprometer los principios de imparcialidad e independencia en su actuación ante el desarrollo y preparación del Proceso Electoral Local en curso.
El órgano electoral ordenó impedir su contratación y en caso de haberse celebrado el contrato correspondiente, realizar las acciones conducentes para evitar que continúen ejerciendo el cargo.
La plataforma del INE detalla que la función de los supervisores electorales consiste en dar cumplimiento al trabajo encomendado para la ubicación y funcionamiento de las Mesas Directivas de Casilla y la operación de los sistemas de información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral, así como los mecanismos de recolección y traslado de los paquetes electorales.
Por otro lado, indica que un capacitador asistente electoral tiene como encargo visitar, notificar y capacitar a la ciudadanía sorteada, así como garantizar el funcionamiento de las Mesas Directivas de Castilla, entre otras actividades.
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