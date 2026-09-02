Indaga FGE si restos en Villa de Reyes son de colombiana desparecida
Se realizará necropsia para confirmar identidad y causa de la muerte
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Tatiana Vanessa, ciudadana colombiana de 32 años de edad, reportada como desaparecida el pasado 25 de agosto con destino a la capital potosina, habría sido asesinada y sus restos encontrados ayer por la noche.
Así lo informó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), quien matizó que este martes por la noche los Servicios Periciales tomaron conocimiento del hallazgo de restos humanos en el municipio de Villa de Reyes.
Derivado del estado de descomposición del cadáver, se realizará la necropsia de ley para establecer la causa del fallecimiento y estudios complementarios para corroborar que se trata de la mujer extranjera, aclaró.
Expuso que, a reserva de conocer los resultados periciales, se presume que podría tratarse de Tatiana Vanessa por un tatuaje que la identificaba.
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En entrevista, la fiscal general refirió que la provenía de la Ciudad de México y viajó a San Luis Potosí.
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Complementó que, si bien una persona no identificada realizó el reporte de la desaparición vía telefónica, posteriormente la hermana de la víctima también procedió con la denuncia a través de videoconferencia.
Precisó que la familia procedente de Colombia, arribará este día a la capital potosina para el reconocimiento del cadáver y atender los trámites administrativos correspondientes.
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