Ricardo Salinas Pliego visita centro de detención en Nueva York

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Ricardo Salinas Pliego aprovechó su visita a Nueva York para acudir al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde, en tono de burla, aseguró que quería revisar si todavía había espacio para "dos o tres" personas que, según sus declaraciones, tendrían una "reservación" pendiente en ese lugar.

A través de un video publicado en su cuenta de X, antes Twitter, el empresario explicó que buscaba saber si esas supuestas reservaciones continuaban vigentes, pues, de acuerdo con sus palabras, todavía faltaban algunas personas por llegar.

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Aquí terminan las personas que se portan mal [...] por lo pronto me da mucho gusto saber que aquí está Maduro, ´El Mayo´, uno de los Chapitos", comentó.Asimismo, señaló que una de las personas que más le daba gusto que estuviera en ese centro de detención era Vladimir Sklarov, quien utilizó el nombre de la conocida familia Astor para defraudarlo por alrededor de 450 millones de dólares."I hope you never leave the place", expresó el empresario, una frase que en español significa "espero que nunca te vayas de ese lugar".Aunque el "Tío Richie" no dio nombres de las personas que espera lleguen a ese lugar, algunos internautas interpretaron que el empresario podría estar haciendo referencia a Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia indefinida de Sinaloa, y al senador Enrique Inzunza Cázarez.Esta interpretación surgió a partir de señalamientos realizados meses atrás por autoridades de Estados Unidos, que los mencionaron en una acusación relacionada con presuntos vínculos con integrantes del Cártel de Sinaloa.En aquel momento, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York señaló que varios funcionarios presuntamente habrían conspirado con "líderes del Cártel de Sinaloa" para "importar cantidades masivas de narcóticos a Estados Unidos".De acuerdo con la acusación, estas acciones presuntamente se habrían realizado a cambio de apoyo político y sobornos.Además de Rocha Moya e Inzunza, el documento incluyó a otros funcionarios y exfuncionarios, entre ellos Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas del gobierno de Sinaloa; Dámaso Castro Saavedra, vicefiscal de Sinaloa, Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación del Estado de Sinaloa, entre otros.Ante estos señalamientos, el exdirector de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Derek Maltz, manifestó que esperaba que el gobierno de México extraditara a Rubén Rocha para que enfrentara a la justicia estadounidense.Por su parte, Inzunza Cázarez rechazó los señalamientos en su contra y aseguró que era víctima de una campaña mediática y política.El senador sostuvo que es "constitucional y verídicamente" inocente de las acusaciones atribuidas al Departamento de Justicia de Estados Unidos.Asimismo, calificó los señalamientos como "patrañas" y afirmó que forman parte de una embestida política y mediática basada, según sus palabras, en calumnias y diatribas.