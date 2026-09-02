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Dos personas reciben cuatro años de prisión por portación de arma en Ciudad Fernández

El juez federal impuso multa y condena condicional tras proceso iniciado por la Fiscalía General de la República.

Por Redacción

Septiembre 02, 2026 06:24 p.m.
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Dos personas reciben cuatro años de prisión por portación de arma en Ciudad Fernández
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      La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una sentencia de cuatro años de prisión contra Derian "N" y Adán "N" por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas Permanentes.

      De acuerdo con la información proporcionada, el juez de Distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en San Luis Potosí impuso además una multa de 80 Unidades de Medida y Actualización (UMAS), equivalente a nueve mil 384 pesos.

      Al concederles los beneficios de la condena condicional, Derian "N" deberá depositar una garantía de 10 mil 800 pesos, mientras que Adán "N" cubrirá un pago de nueve mil pesos.

      Ambos fueron detenidos por elementos de la Guardia Civil Estatal en la calle Cajón de los Pinos, colonia Barrio 3, de la localidad El Refugio, municipio de Ciudad Fernández.

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      Durante la detención fueron asegurados una camioneta y un arma de fuego tipo pistola, abastecida con cuatro cartuchos útiles. Al no contar con el permiso correspondiente, fueron puestos a disposición de la autoridad federal, que los llevó a proceso y obtuvo la sentencia.

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