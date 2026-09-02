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Mariana Rodríguez entrega tarjetas del programa Ayudamos a las Mujeres en NL

Se entregaron 2,500 tarjetas con chip para transporte gratuito y apoyo económico mensual.

Por El Universal

Septiembre 02, 2026 06:29 p.m.
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Mariana Rodríguez entrega tarjetas del programa Ayudamos a las Mujeres en NL
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      MONTERREY, NL., septiembre 2 (EL UNIVERSAL).- Mariana Rodríguez Cantú, titular de AMAR a Nuevo León, encabezó la entrega de nuevas tarjetas del programa Ayudamos a las Mujeres, que mantienen el apoyo económico mensual e incorporan beneficios de movilidad gratuita.

      Acciones de la autoridad

      La jornada fue organizada por la Secretaría de Igualdad e Inclusión y se llevó a cabo en el Macro Centro Comunitario San Bernabé, con el objetivo de fortalecer los apoyos dirigidos a mujeres y familias en situación de vulnerabilidad, así como facilitar el acceso a servicios y mejorar sus condiciones de movilidad.

      Durante el evento fueron entregadas 2 mil 500 tarjetas con chip a personas que ya forman parte de los programas sociales de la dependencia: Impulso a Cuidadoras, con 792 beneficiarias; Jefas de Familia, con 847; y Hambre Cero, con 849 personas beneficiarias.

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      ¿Qué declararon las autoridades?

      Ante las beneficiarias, Rodríguez Cantú señaló que detrás de cada tarjeta existe una mujer, una familia y una historia de esfuerzo. "Que una mujer que cuida también se sienta cuidada", afirmó.

      La titular de AMAR a Nuevo León destacó que los recursos del programa son públicos y señaló que la responsabilidad del gobierno es convertirlos en oportunidades relacionadas con salud, educación, seguridad, movilidad y calidad de vida.

      Rodríguez Cantú también reconoció que el apoyo económico mensual de 2 mil pesos no resuelve por sí mismo los problemas de una familia, pero señaló que puede convertirse en una oportunidad cuando llega en el momento adecuado.

      La funcionaria explicó que las nuevas tarjetas cuentan con un chip que permite acceder al transporte público gratuito y que podrán recargarse de la misma manera que las tarjetas Me Muevo.

      "Cuando hablamos de apoyar a una mujer también tenemos que pensar en cómo se mueve todos los días para llegar a su trabajo, para llevar a sus hijos, para estudiar, para hacer un trámite, atender una cita o seguir construyendo la vida que ella quiere", señaló.

      Por su parte, el secretario de Igualdad e Inclusión, Félix Arratia, afirmó que la estrategia Ayudamos a las Mujeres busca dignificar a las mujeres de Nuevo León y reconocer la labor que realizan diariamente.

      De acuerdo con el funcionario, alrededor de 9 mil mujeres del norte de Monterrey cuentan ya con la nueva tarjeta, que además del apoyo económico le brinda transporte gratuito y acceso a cobertura médica.

      En tanto, el secretario de Participación Ciudadana, Daniel Acosta Fregoso, destacó que el programa busca reconocer el esfuerzo cotidiano de las mujeres cuidadoras y jefas de familia, quienes, dijo, en muchas ocasiones anteponen las necesidades de sus seres queridos a las propias.

      El programa contempla para las beneficiarias de Jefas de Familia e Impulso a Cuidadoras en Monterrey el acceso al apoyo de movilidad gratuita.

      Para las personas beneficiarias de Hambre Cero se mantienen los servicios gratuitos de la Secretaría de Igualdad e Inclusión mediante los Módulos de Atención Ciudadana, como parte de las acciones de acompañamiento y atención integral.

      En el evento también estuvieron presentes Irving Delgado, subsecretario de Protección Social, y Aidé Guerrero, beneficiaria del programa.

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