México coloca bonos samurái por más de mil 700 mdd

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México regresó al mercado de deuda japonés con una emisión de bonos samurái por 282 mil 800 millones de yenes equivalentes a aproximadamente mil 774 millones de dólares (mdd).

Con esta colocación el gobierno federal concluyó su programa de emisiones de deuda en los mercados externos para 2026.

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Así lo dio a conocer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en un comunicado en el cual hizo un recuento de todas las operaciones que ha realizado en lo que va del año para financiarse en el exterior.La dependencia federal encabezada por Édgar Abraham Amador Zamora, indicó que la demanda por esos títulos se dio en un mercado caracterizado por criterios de inversión rigurosos.Según Hacienda, eso refleja el interés de la comunidad financiera internacional por México y reafirma su trayectoria como emisor soberano en el mercado japonés.Detalló que esta operación incorporó cuatro nuevas referencias a plazos de 3, 5, 10 y 20 años, con tasas de 3.16%, 3.61%, 4.46% y 5.49%, respectivamente. Participaron 52 inversionistas a nivel global.Esta emisión, ponderó, fortalece la estrategia de financiamiento sostenible impulsada desde 2020, al destacar que actualmente 85% del portafolio de bonos mexicanos en circulación en el mercado japonés está alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).Con los recursos obtenidos, informó, se han priorizado proyectos en sectores como salud, educación, inclusión financiera, agricultura sostenible, agua, energías renovables, acción climática y biodiversidad.Hacienda refrendó el compromiso de un manejo responsable de la deuda pública, orientada a preservar condiciones favorables de costo y riesgo, fortalecer la resiliencia del portafolio y reducir los riesgos de refinanciamiento.