Refuerzan seguridad en Ciudad de México por amenaza de protestas en partido Colombia-Uzbekistán

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CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Las autoridades se preparan para desplegar el miércoles en la Ciudad de México unos 11.000 policías para hacer frente a las movilizaciones convocadas por los maestros antes del duelo entre las selecciones de Colombia y Uzbekistán en el marco del Mundial 2026.

Ante los llamados a protestar de los educadores en los alrededores del estadio de fútbol, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió a las fuerzas de seguridad actuar "sin represión" y "no caer en provocaciones".

El reforzamiento de la seguridad se da a seis días de las protestas en los alrededores del emblemático estadio Azteca donde se desarrolló el acto inaugural del torneo mundialista y el partido entre México y Sudáfrica en el que se impuso el anfitrión por 2 a 0.

Pese a las manifestaciones que realizaron los maestros —que reclaman aumentos salariales y la derogación de una ley de pensiones—, grupos que buscan a personas desaparecidas y otros activistas, la inauguración del Mundial se realizó sin mayores contratiempos debido a que las fuerzas de seguridad bloquearon con miles de agentes el avance de las movilizaciones.

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Despliegue contra protestas

El secretario de Seguridad de la alcaldía capitalina, Pablo Vázquez, informó a la prensa que en las horas previas al partido entre Colombia y Uzbekistán, que está previsto para las 20.00 local, se activará un operativo en el que participarán 11.219 efectivos, un contingente similar al que se utilizó durante la inauguración del Mundial.

Vázquez dijo que casi 8.000 funcionarios custodiarán los alrededores del estadio Azteca y el resto irá al centro histórico de la Ciudad de México para resguardar el festival de simpatizantes que se instaló en la principal plaza de la capital. Además, está previsto el envío de 291 agentes a los 17 festivales callejeros donde se transmitirá el juego.

El anuncio del despliegue de seguridad coincidió con el llamado a nuevas movilizaciones en la capital que realizó la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que pidió a sus agremiados aumentar las protestas y paralizaciones de actividades en las escuelas para elevar la presión contra el gobierno.

Sheinbaum descartó que vaya a retomar el diálogo con los dirigentes sindicales luego del fracaso de las conversaciones que sostuvieron la semana pasada.

Desde hace dos semanas cientos de maestros de diferentes regiones del país realizan protestas y plantones en el centro de la capital que han ocasionado grandes embotellamientos en algunas de las principales avenidas y han obligado al gobierno al bloquear con vallas metálicas los accesos al palacio de gobierno y al festival de simpatizantes instalado en el Zócalo.

La mandataria dijo en su habitual conferencia matutina que acordó repetir el decreto de la semana pasada de teletrabajo en el sector público y la suspensión de las actividades escolares en la capital mexicana y la ciudad de Guadalajara, donde se jugarán partidos el miércoles y el jueves, para evitar que haya mucho congestionamiento para llegar a los estadios y problemas en los festivales de fanáticos.

Agrupaciones de familiares de personas desaparecidas también han organizado protestas en los últimos días en la Ciudad de México para exigir mayor atención del gobierno ante la crisis de desaparecidos que enfrenta el país que acumula 135.000 casos.