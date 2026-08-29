Intentan meterme a la cárcel: Grecia Quiroz

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Morelia, Mich.- Mientras la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) solicitó a la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, los equipos de telefonía móvil del finado edil Carlos Manzo, la presidenta municipal advirtió que intentan fabricar cualquier tipo de acusación para llevarla a la cárcel.

Mediante comunicado, la FGE indicó que, en seguimiento a la investigación por el homicidio de Carlos Alberto Manzo Rodríguez, la dependencia informó a Grecia Quiroz, en su calidad de víctima indirecta del caso, sobre los avances de las diligencias realizadas y las líneas de investigación que continúan en desarrollo.

La alcaldesa escribió un mensaje en sus redes sociales en donde dice que "no les sorprenda que mañana intenten fabricar cualquier acusación para tratar de llevarme a la cárcel. "Y tampoco les sorprenda que quienes hoy señalan, atacan o denuncian, mañana aparezcan premiados con una candidatura, un cargo o algún favor político".

Además, escribió que, como los números no les salen y las encuestas empiezan a reflejar lo que muchos no quieren aceptar, han comenzado a utilizar todo lo que tienen a su alcance como auditorías, denuncias, recortes presupuestales, reformas de ley, campañas de desprestigio y ataques sistemáticos.

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"Pensaron que asesinando a Carlos Manzo terminarían con su lucha. Se equivocaron", escribió la alcaldesa.