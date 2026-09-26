Interponen denuncias por los 5 bebés fallecidos

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Durango, Dgo.- El presidente de la Barra de Abogados de Durango, Fermín Alonso Flores, confirmó que se interpusieron cuatro denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el fallecimiento de cinco bebés en la Unidad de Cuidado Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital General de Zona Número 1 de Durango.

El abogado, representante de las familias, comentó que se pueden configurar varios delitos alrededor del tema, pero será el ministerio público federal el que determine los mismos.

Fermín Alonso Flores comentó a El Universal que las familias no tienen claro el motivo de la muerte de sus bebés por lo que buscan que se esclarezca el caso. Además, mencionó que no se hizo ninguna necropsia en los bebés, cuando, consideró que por las condiciones en que se dieron las muertes, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) debió de haber avisado a la FGR y no lo hizo.

El abogado aseguró que las denuncias continúan porque es un derecho de los padres y porque las familias insisten que tiene que haber responsables y añadió que el IMSS ofreció cubrir gastos funerarios, atención médica y psicológica a los padres afectados.

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En tanto, las familias de los bebés fallecidos se reunieron con Zoé Robledo, director del IMSS, quien les pidió disculpas por la tragedia que viven.

Según el abogado, fue la primera disculpa que las familias reciben por parte de la institución. Y refirió que el director Zoé Robledo se comprometió a seguir haciendo una investigación, independiente de la que lleve a cabo la FGR.