Huracán "Simón" inunda Acapulco; se alista Jalisco para impacto

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CHILPANCINGO, Gro., octubre 9 (EL UNIVERSAL).- "Simón", que la noche de este jueves se convirtió en huracán categoría uno, provocó inundaciones en buena parte de Acapulco, además de deslaves, daños carreteros, caídas de árboles y cortes de luz.

En el puerto, las lluvias provocaron que cientos de estudiantes se quedaran encerrados en sus escuelas por las inundaciones.

En videos que circularon en redes sociales se ve que la corriente arrastró a estudiantes de la Escuela de Enfermería de la Universidad Autónoma de Guerrero.

También en redes sociales, padres de familia pidieron apoyo a las autoridades para poder llegar a las escuelas por sus hijos, pues el transporte público se suspendió y dejó a miles de trabajadores y estudiantes varados, por lo que el gobierno habilitó patrullas y vehículos oficiales para trasladar a la gente.

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En varias colonias populares las calles quedaron inundadas. En La Fábrica, el agua casi tapó a los vehículos estacionados, y en la zona poniente, en la Calzada Pie de la Cuesta, se derrumbó parte de un cerro, lo que complicó la circulación vial. También se cayeron postes de luz, lo que provocó numerosos cortes de energía. Para este viernes, las clases fueron suspendidas.

Acciones de la autoridad en Jalisco ante huracán Simón

La Unidad Estatal de Protección Civil de Jalisco activó un operativo especial con cerca de 200 oficiales de la Comandancia de Guadalajara y de distintas regiones, ante la posibilidad de que "Simón" se acerque a las costas del estado como huracán categoría tres o cuatro.

Los elementos se desplegarán hacia la Costa Norte y Costa Sur para prevenir, mitigar riesgos y proteger a las familias de comunidades vulnerables.

También se reactivó la plataforma de coordinación integrada por un centro de operaciones de emergencias en Guadalajara, dos comandos de área en Cihuatlán y Puerto Vallarta, puestos de comando en Talpa de Allende, Cabo Corrientes, La Huerta, Tomatlán y El Grullo.

Además, se mantendrá una coordinación permanente con autoridades de los tres niveles de gobierno para fortalecer las acciones de prevención y respuesta.

En Sinaloa, las autoridades de Mazatlán habilitaron siete refugios temporales.

Impacto del huracán Isaías en el golfo de México

En el golfo de México, el huracán "Isaías" alcanzó este jueves categoría dos y dejó fuertes lluvias a su paso frente a la península de Yucatán; en Celestún se reportaron varias inundaciones.

Durante la madrugada y hasta el mediodía del jueves se reportaron intensas lluvias en Mérida y en San Francisco de Campeche.

En Celestún, las lluvias y el desbordamiento de la ciénaga provocaron inundaciones.

El Ayuntamiento de Mérida habilitó 68 albergues en comisarías y la misma ciudad, mientras que el gobierno estatal también coordinó apertura de albergues en Celestún y Progreso.

El huracán se alejaba de las costas de México en su ruta hacia Estados Unidos.