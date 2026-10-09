"Ciudad de muertos", la película sobre Enrique Metinides

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 8 (EL UNIVERSAL).- Enrique Metinides, el principal fotógrafo de nota roja en la Ciudad de México llega a Sitges, el festival de cine de género más importante del orbe que arrancó este jueves.

Proyección en festival Sitges y detalles del filme

Y eso porque este viernes, en la sección Noves Visions, se proyectará el filme "Ciudad de muertos", una ficción inspirada en su vida y donde se recrean algunas de sus imágenes icónicas como la del Ángel de Independencia caído durante el terremoto de 1957 y la de una mujer fallecida entre un auto y un poste, quien quedó con los ojos abiertos.

Metinides, fallecido en 2022, conoció el proyecto y lo autorizó, a fin de contar la historia de un fotógrafo (Jero Medina, "Narcos: México") que va retratando lo que ocurre en la capital mexicana, con el sello mortal detrás.

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Declaraciones del director J.M Cravioto

"Es un momento importante para la película presentarse acá, es un festival especializado en género y que reúne a gente que gusta de nuevas propuestas; yo personalmente soy un aficionado al cine de terror y esto resulta estimulante", dice J.M Cravioto, director del largometraje.

"Creo la seleccionaron porque tiene una propuesta plástica interesante, tiene un acercamiento al género desde una propuesta de cine negro, de thriller psicológico, de carácter investigativo y atmósfera", abunda.

"Ciudad de muertos" estrenará comercialmente el próximo 29 de octubre, tanto en Cinemex como en Cinépolis.

Cravioto tiene en su filmografía cintas como "Autos, mota y rocanrol", acerca del malogrado concierto de Avándaro a principios de los 70s; "Olimpia", una animación sobre el movimiento estudiantil de 1968 y "El más buscado", sobre Alfredo Ríos Galeana, asaltabancos que fue considerado el enemigo público número 1 de México.

Gustavo Sánchez Parra ("Amores perros"), Gerardo Trejoluna ("Sierra Madre"), y Alison Santiago ("Contra las cuerdas") completan el reparto principal. Es una cinta producida por Eduardo Díaz Casanova y Península Films.

"Siempre llevar una película a los cines es cada vez más complejo y esta llegará para que la mayor cantidad de gente la pueda ver y pueda verse en el lugar que la inspiró, que fue la Ciudad de México", estima Cravioto.