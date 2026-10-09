Mueren 10 en balacera dentro del penal El Castillo en Mazatlán

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CULIACÁN., Sin., octubre 9 (EL UNIVERSAL).- Al menos 10 personas sin vida, entre ellas un menor de edad que estaba de visita, y 16 heridos fue el saldo de los hechos violentos registrados este jueves en el centro penitenciario de El Castillo, en Mazatlán, Sinaloa.

Las autoridades indicaron que lo sucedido fue "una riña", pese a que se registraron disparos de armas de fuego.

Personal de la Cruz Roja trasladó a los heridos a hospitales en ambulancias custodiadas.

Sinuhé Téllez López, secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, informó que ante estos actos de violencia el grupo interinstitucional ingresó al reclusorio y logró recuperar el control, por lo que el personal de Trabajo Social inició el proceso de comunicación con los familiares de las víctimas.

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En un mensaje grabado en video y distribuido en redes sociales, el funcionario estatal señaló que elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) entraron al penal para levantar las actas respectivas y determinar las responsabilidades en estos hechos, y que se suspendieron las visitas al centro penitenciario hasta nuevo aviso "con el objetivo de salvaguardar la integridad de las personas privadas de la libertad, del personal administrativo y de las familias que acudirían".

Informó que se mantendrá la presencia de las fuerzas estatales y federales en el reclusorio, como parte de las medidas preventivas, y que el resto de la población penitenciaria "se encuentra bien".

Detalles confirmados sobre la balacera en penal Mazatlán

Según la información que se conoce, por la mañana, durante la visita, se reportaron disparos en el interior del penal ubicado a un costado de la carretera México-Nogales, a la salida sur de Mazatlán.

Esto motivó una movilización de elementos estatales y de un grupo especial de revisión de penales de la Guardia Nacional (GN), que ingresaron para controlar la situación.

Como parte del operativo, un helicóptero de la Marina, en respaldo al personal terrestre que ingresó al lugar, sobrevoló la zona en varias ocasiones, en tanto que elementos del Ejército y la Guardia Nacional fortalecieron su presencia en el exterior.

Los primeros reportes extraoficiales hablaban de seis internos muertos y 15 lesionados; sin embargo, durante horas las autoridades no dieron información.

En tanto, afuera del penal se agolpaban las familias de los internos quienes, al conocer que había actos de violencia, exigían información y saber el estado de sus seres queridos.

La gente ejerció presión en el pórtico del centro penitenciario, hasta que autoridades judiciales, salieron a tranquilizarlas y a pedirles que se retiraran de esa zona ante el riesgo de un posible accidente debido al constante movimiento de patrullas y ambulancias.

Un total de 10 ambulancias de la Cruz Roja, con paramédicos, cruzaron en horarios distintos el pórtico principal, y luego salieron escoltadas, para trasladar a los internos heridos a hospitales para su atención.

¿Cómo ocurrió la balacera y qué acciones tomaron las autoridades?

Por la tarde, el secretario de Seguridad estatal explicó que la confrontación entre internos inició en el módulo cuatro, y luego se trasladó al cinco. Hasta la tarde de este jueves sólo se habían localizado dos pistolas nueve milímetros.

En declaraciones a la prensa afuera del reclusorio, Téllez López descartó la versión de que personas armadas habían ingresado de forma violenta y atacaron a internos; aseguró que los hechos iniciaron en el interior.

Al respecto, la gobernadora Graciela Domínguez Nava dijo que ya giró instrucciones para brindar apoyo a la familia del menor fallecido, quien se encontraba de visita y de quien no se dieron más datos.

También se informó que las fuerzas federales que se mantienen desplegadas en la ciudad de Mazatlán reforzaron sus patrullajes por el área urbana y en el medio rural, como medida preventiva.

Otras masacres

En junio de 2010, también en el penal de Mazatlán, un grupo de internos cruzó tres puertas e ingresó al módulo 21, donde atacó a miembros de un grupo rival.

Esto dejó un saldo de 28 muertos, en su mayoría pertenecientes al grupo criminal de Los Zetas; además, tres custodios y otro interno resultaron heridos. Se responsabilizó al Cártel de Sinaloa.