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Horario y canales para ver el debut de Javier Aguirre

Valencia y Racing luchan por alejarse de la zona baja en la tabla de la liga española.

Por El Universal

Octubre 09, 2026 03:26 p.m.
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Horario y canales para ver el debut de Javier Aguirre
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      CIUDAD DE MÉXICO, octubre 8 (EL UNIVERSAL).- El esperado regreso de Javier Aguirre a la máxima categoría del futbol español está cada vez más cerca. Tras finalizar su etapa al frente de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo de 2026 y aceptar el reto de continuar su carrera en el banquillo del Valencia, el estratega mexicano afrontará su primera prueba oficial al mando del conjunto blanquinegro.

      Javier Aguirre prepara su debut con Valencia

      Aprovechando la pausa por la Fecha FIFA, Aguirre tuvo la oportunidad de trabajar de cerca con el plantel, conocer a sus futbolistas y analizar las variantes que podrían ayudar al equipo a revertir un inicio de temporada complicado. Ahora, llegará el momento de plasmar esas ideas en la cancha.

      Detalles del partido y contexto de la liga

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      Su debut se producirá en condición de visitante frente al Real Racing Club de Santander, uno de los clubes con mayor tradición del futbol español y un rival directo en la lucha por alejarse de la zona baja de la clasificación. El compromiso representa una oportunidad importante para que el Valencia comience a cambiar el rumbo de su campaña.

      La tarea no será sencilla, ya que el conjunto valencianista tendrá que presentarse en El Sardinero, un escenario donde la afición local buscará convertirse en un factor determinante para impulsar a su equipo hacia una victoria que le permita ganar posiciones en la tabla.

      Actualmente, el Valencia ocupa el decimonoveno puesto de la clasificación con apenas cuatro puntos cosechados en siete jornadas, mientras que el Racing de Santander marcha en la decimosexta posición con siete unidades, por lo que el duelo promete ser clave en la pelea por la permanencia.

      Horario y canales para ver en vivo el debut de Javier Aguirre

      · Canal: Sky Sports

      · Fecha: Domingo 10 de octubre

      · Hora: 13:00 hrs

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