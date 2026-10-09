Perro muere electrocutado en calles de Mérida

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 8 (EL UNIVERSAL).- En redes sociales comenzó a circular un video de un perro caminando por las calles de Juan Pablo II en Mérida, Yucatán, luego de una lluvia.

El animal iba sobre la banqueta, pero al pasar junto a un poste de luz cayó fulminado debido a una descarga eléctrica.

Usuarios reportaron el acontecimiento ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pues señalaban que el cableado estaba en mal estado.

¿Qué dice CFE sobre el perro electrocutado?

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A través de redes sociales, la comisión aseguró que tomó conocimiento del caso este jueves 8 de octubre de 2026 y que al realizar la inspección de la infraestructura, validaron que se trataba de cableado de alumbrado público.

"Tras atender la denuncia, se identificó que el cable ubicado en vía pública corresponde a alumbrado público, por lo que notificó inmediatamente al personal del Ayuntamiento de Mérida", expresó la CFE en su post de X, antes Twitter.

Acciones oficiales tras el incidente

Aseguró que el personal de Alumbrado Público retiró el cableado involucrado, eliminando el riesgo para quienes transitaran por la zona y garantizando condiciones seguras para la población.