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Pemex está produciendo más: Cenagas

El aumento en la producción de Pemex responde a la reducción de importaciones de gas natural desde Estados Unidos.

Por El Universal

Octubre 09, 2026 03:15 p.m.
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Pemex está produciendo más: Cenagas
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      CIUDAD DE MÉXICO, octubre 9 (EL UNIVERSAL).- Cuitláhuac García, director general del Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas), aseguró que no hay crisis y garantizó el abasto, luego de declarar que no había almacenamiento en el país.

      Cuitláhuac García confirma producción gas natural creciente

      Al salir de Palacio Nacional, el exgobernador de Veracruz aseguró: "suficiente, bastante. Pemex está produciendo cada vez más. Tenemos petición de Pemex de interconexión".

      México enfrenta reducción de importación gas natural

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      Cuitláhuac García declaró el miércoles que México libró un "golpe fuerte" ante "una situación crítica" por la que Estados Unidos avisó que iban a dejar de enviar alrededor de la quinta parte de lo que en los gasoductos nacionales se toma de gas natural de importación.

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