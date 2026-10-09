Pemex está produciendo más: Cenagas
El aumento en la producción de Pemex responde a la reducción de importaciones de gas natural desde Estados Unidos.
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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 9 (EL UNIVERSAL).- Cuitláhuac García, director general del Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas), aseguró que no hay crisis y garantizó el abasto, luego de declarar que no había almacenamiento en el país.
Cuitláhuac García confirma producción gas natural creciente
Al salir de Palacio Nacional, el exgobernador de Veracruz aseguró: "suficiente, bastante. Pemex está produciendo cada vez más. Tenemos petición de Pemex de interconexión".
México enfrenta reducción de importación gas natural
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Cuitláhuac García declaró el miércoles que México libró un "golpe fuerte" ante "una situación crítica" por la que Estados Unidos avisó que iban a dejar de enviar alrededor de la quinta parte de lo que en los gasoductos nacionales se toma de gas natural de importación.
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