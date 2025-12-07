Investigación en Huitzilac tras fatal ataque de perros a niño

HUITZILAC, Mor., diciembre 7 (EL UNIVERSAL).- Un niño de seis años perdió la vida la noche de este sábado luego de sufrir un ataque de varios perros en la calle Cuauhtémoc, en el poblado de Tres Marías.

Un vehículo particular llegó de manera urgente al Centro de Control de Emergencias aproximadamente a las 20:44 horas, con un menor gravemente herido. El paramédico que lo recibió informó que el pequeño presentaba mordeduras en distintas partes del cuerpo.

Durante la revisión, el personal de emergencias determinó que el niño ya no contaba con signos vitales.

Tras confirmar la muerte, se notificó a la Fiscalía General del Estado y más tarde su personal de peticiones acudió para iniciar las investigaciones correspondientes, y realizar el levantamiento del cuerpo.

Las autoridades municipales aún no han proporcionado información sobre cómo ocurrieron los hechos ni la procedencia de los animales involucrados.