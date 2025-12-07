“No vencerán ala Presidenta”

Ciudad de México.- Un día después de haberse reunido con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, en Washington, en la ceremonia del sorteo del Mundial de Futbol 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo manifestó estar convencida de que la relación comercial entre ambos países se mantendrá.

Ante un Zócalo atiborrado para festejar siete años de transformación, la mandataria dijo que las economías de ambos países se necesitan para competir con otras regiones del mundo.

“Durante este año hemos demostrado que podemos tener buena relación con Estados Unidos, poniendo nuestros principios al frente. En nuestra relación comercial, estoy convencida que se mantendrá”.

Indicó que se llegó a un entendimiento en materia de seguridad entre ambos países, que establece cuatro principios: respeto a la soberanía e integridad territorial; responsabilidad compartida y diferenciada; colaboración sin subordinación, y respeto a la soberanía nacional.

“En pocas palabras: ¡México es un país libre, independiente y soberano! ¡No somos colonia ni protectorado de nadie!”, exclamó.

Acompañada por integrantes de su gabinete, gobernadores, así como de líderes de Morena, PT y Partido Verde, la presidenta felicitó a los legisladores de la Cuarta Transformación por la reciente aprobación de la reforma a Ley General de Aguas, y a quienes llamó “patriotas”.

Afirmó que con esta reforma se recupera este recurso natural de la nación y no se permitirá que prevalezca el acaparamiento para beneficio de unos cuantos.

“Agradezco a diputados, diputadas y senadores la aprobación de la Ley de Aguas Nacionales. Es algo trascendente: recupera el agua como recurso natural de la nación, así como el derecho humano al agua, y no permite que prevalezca el acaparamiento para beneficio de unos cuantos en detrimento de la mayoría. Esa fue la reforma a la Ley de Aguas. Un aplauso a nuestros diputados y senadores, patriotas”.

Ante un Zócalo repleto, Sheinbaum Pardo advirtió que, por más campañas sucias, compra de bots, así como alianzas en el país y en el extranjero, “no vencerán al pueblo de México ni su Presidenta”.

A unas semanas de la marcha de la Generación Z, la cual congregó a miles de personas y que derivaron en actos violentos, entre ellos el derribo de vallas metálicas que protegían Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo afirmó que la mayoría de los jóvenes mexicanos están con la 4T.

“Saludo con alegría a las y los jóvenes que decidieron marchar y juntarnos este día en esta plaza. Que nadie se equivoque, que se oiga bien, fuerte y lejos: ¡Las y los jóvenes están en su gran mayoría con la transformación de la vida pública de México!”, exclamó la mandataria.