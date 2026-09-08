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Nacional

Julieta Ramírez niega que sea investigada en EU

Desmiente investigación y atribuye acusaciones a una campaña política en su contra

Por El Universal

Septiembre 08, 2026 11:06 a.m.
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Foto: FB Julieta Ramírez

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      Después de que N+ publicó un reportaje en el que se advierte una presunta investigación del gobierno de Estados Unidos hacia la morenista Julieta Ramírez Padilla, la senadora con licencia calificó esta información como un "mitote nuevo" y aseguró que es un episodio de guerra sucia en su contra, debido a que aspira a gobernar Baja California.

      "¡Semana nueva, mitote nuevo! No se pierdan el más reciente episodio de guerra sucia... cortesía del Canal de las Estrellas. ¡Sonrían, seguimos adelante!", expresó la legisladora guinda en sus redes sociales.

      Según N+, Ramírez actualmente está en conversaciones en Estados Unidos para colaborar como testigo mediante un proffer agreement, que es un contrato entre un fiscal y la parte investigada que permite entregar información sobre un delito a cambio de que el Departamento de Justicia no use esa declaración directamente en su contra en un juicio.

      En este, según el medio, se acuerda una reunión de la senadora morenista con el Departamento de Justicia estadounidense para determinar si puede brindar información confiable a cambio de algún beneficio.

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      En enero de este año, la morenista descartó que Estados Unidos le haya retirado la visa y, apenas en julio, el Partido Acción Nacional (PAN) ratificó una denuncia penal en su contra por presuntos actos anticipados de campaña y otros posibles delitos relacionados con la difusión de propaganda política.

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