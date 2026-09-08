Prueba PISA tiene "sus limitaciones": Sheinbaum

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró la postura de su administración respecto a los instrumentos de evaluación internacional como la prueba PISA de la OCDE, señalando que presentan sesgos al no considerar los contextos específicos de cada nación.

"Nosotros siempre hemos dicho que la misma prueba para todos los países siempre tiene sus limitaciones por las características de cada país. Eso es lo primero", sostuvo la mandataria durante la conferencia matutina.

Al abordar el desempeño de los estudiantes en la prueba PISA 2025, Sheinbaum resaltó los avances registrados en disciplinas clave y atribuyó los resultados positivos a la implementación del actual modelo pedagógico.

"En el caso de México, por ejemplo, en el caso de ciencias subió la calificación de los estudiantes (...) hay un reconocimiento del incremento en el conocimiento de ciencias, gracias a la Nueva Escuela Mexicana", enfatizó.

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En relación con el ámbito de la lectoescritura, la jefa del Ejecutivo aclaró que la contracción en los puntajes respondió a un fenómeno global derivado del impacto del entorno tecnológico en los jóvenes.

"En el caso de lectoescritura bajó en todos los países de la OCDE. En el reporte de la OCDE lo asocian a las famosas plataformas digitales. Entonces no es exclusivo de México", explicó, agregando que en el país "su disminución es mucho menor que en muchos otros países".

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Sobre el desempeño en matemáticas, reconoció que "sí hay una disminución", aunque acotó que se trata de un comportamiento que comparte con otras naciones y que requiere una discusión analítica permanente.

Asimismo, Sheinbaum destacó que el propio organismo internacional envió un mensaje en el que distingue el papel de la comunidad escolar y la estructura docente frente a otros sistemas educativos del mundo.

"Hay un reconocimiento muy importante a México: hay un reconocimiento del papel que juegan las maestras y los maestros a diferencia de otros países, hay un reconocimiento de los estudiantes y su deseo por cuestionar, que eso es muy especial de la Nueva Escuela Mexicana, y él hace un reconocimiento a la resiliencia de la educación en México", concluyó.