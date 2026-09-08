Gobernadores debe tener nacionalidad mexicana, insiste Sheinbaum
Destacó ejemplos históricos y la importancia de evitar injerencias extranjeras en la política
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La presidenta Claudia Sheinbaum declaró que cualquier persona extranjera puede opinar sobre México.
En su conferencia mañanera de este martes 8 de septiembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo insistió en que quien aspire a una gubernatura o a ser titular del Ejecutivo federal sólo puede tener la nacionalidad mexicana.
"Yo no creo en esta idea de que un extranjero no pueda opinar, cualquiera puede opinar sobre México. Tenemos ejemplos maravillosos como Francisco Javier Mina, un español que vino a México a combatir por México siendo extranjero (...)", declaró.
Comentó que el artículo 33 de la Constitución sobre las personas extranjeras en nuestro país "es de otras épocas".
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"Hay personas mexicanas que pueden tener tres nacionalidades, y yo no estoy en contra de eso, y pueden opinar sobre la política mexicana. Hay personas que tienen nacionalidad mexicana, española, estadounidense o de otras nacionalidades, y no está mal, no lo considero mal. El problema, si quiere ser presidente de la República o gobernador de un estado, ahí sí; y eso no está claro en la constitución actual (...)", declaró.
"Es muy importante, sobre todo en épocas donde hay mayor injerencismo o se pretende que haya mayor injercismo, que a veces se pretende, pero no necesariamente lo hay", añadió la Mandataria.
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