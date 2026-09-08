Vuelca taxista en Ciudad Valles; hay dos lesionados

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CIUDAD VALLES.- Dos personas resultaron lesionadas luego de que un taxi chocó contra un automóvil particular y volcó la mañana de este martes en la avenida Pedro Antonio Santos.

El accidente ocurrió alrededor de las 7:00 horas, frente a la gasolinera ubicada entre la avenida Vicente C. Salazar y la glorieta Pedro Antonio Santos, en la colonia Cuauhtémoc.

José Alfredo "N", de 19 años, conducía un Nissan Tsuru verde habilitado como taxi, con número económico 685 del sitio Soriana Mercado. Circulaba de la zona centro hacia la glorieta cuando perdió el control de la unidad.

De acuerdo con la versión recabada en el lugar, el taxi habría presentado una falla en la dirección hidráulica. La unidad invadió el carril contrario y chocó contra un Nissan Versa negro; posteriormente volcó y quedó con las llantas hacia arriba.

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El taxista sufrió golpes en varias partes del cuerpo y una herida en la espalda. La conductora del Versa, identificada como Beatriz Adriana, presentó lesiones en el cuello.

Paramédicos de la Cruz Roja auxiliaron a ambos conductores y prepararon su traslado a un centro médico.

Oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal tomaron conocimiento del accidente y realizaron las diligencias correspondientes. Debido a que los dos vehículos contaban con seguro, se esperaba que los involucrados llegaran a un acuerdo sobre la reparación de los daños.