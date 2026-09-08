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Quiñones y su histórica nominación al Balón de Oro

Se consagró campeón goleador en la Saudi Pro League y fue figura clave en la Copa Mundial 2026 con México

Por El Universal

Septiembre 08, 2026 09:35 a.m.
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Quiñones y su histórica nominación al Balón de Oro
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      La bandera de México volvió a ondear entre la élite del futbol mundial. Tras firmar la mejor temporada de su carrera y convertirse en una de las grandes figuras de la Copa del Mundo de 2026, Julián Quiñones recibió una de las mayores distinciones que puede alcanzar un futbolista al ser incluido entre los 30 nominados al Balón de Oro 2026, reconocimiento que entrega la revista "France Football" a los jugadores más destacados del planeta.

      Julián Quiñones y su campaña en la Saudi Pro League

      El delantero de la Selección Mexicana y del Al-Qadsiah se ganó un lugar en la prestigiosa lista gracias a un año lleno de goles, récords y actuaciones memorables, consolidándose como uno de los referentes del Tricolor y llevando nuevamente el nombre de México a una conversación reservada para las máximas estrellas del futbol internacional.

      Su candidatura está respaldada por una campaña espectacular con Al-Qadsiah, equipo con el que se proclamó campeón de goleo de la Saudi Pro League tras firmar 33 anotaciones en 31 partidos, una cifra que lo volvió un referente al nivel mundial.

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      Impacto de Julián Quiñones en la Copa Mundial 2026

      Su gran momento también se reflejó en la Copa del Mundo de 2026, donde asumió un papel protagónico con la camiseta de la Selección Mexicana. El atacante anotó cuatro goles durante el torneo y se convirtió en el principal referente ofensivo del Tricolor de Javier Aguirre.

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