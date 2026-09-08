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Bajan 53% homicidios dolosos en dos años: SESNSP

Siete estados concentran casi la mitad de este delito

Por El Universal

Septiembre 08, 2026 09:42 a.m.
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Bajan 53% homicidios dolosos en dos años: SESNSP
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      Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), reportó una disminución del homicidio doloso de 53% entre septiembre de 2024 y agosto pasado.

      Disminución de homicidios dolosos y contexto histórico

      En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este martes 8 de septiembre en Palacio Nacional, Figueroa Franco detalló que al inicio de la administración se registraban 86.9 homicidios diarios en promedio, mientras que el mes que acaba de concluir cerró en un promedio de 40.8 homicidios diarios.

      "Siendo además este agosto de 2026, el mes más bajo de estos meses analizados", destacó. Mencionó que la disminución es equivalente a 46 homicidios dolosos menos por día.

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      Al hacer una comparación por sexenios, la titular del SESNSP expuso que durante el gobierno panista de Felipe Calderón, los homicidios dolosos aumentaron un 127%, pasando de una tasa de 9.7 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2006, a una tasa de 22 homicidios; durante la administración de Enrique Peña Nieto continuó esta tendencia a la alza, con un incremento adicional de 32%, llegando la tasa a su máximo histórico de 29.1 homicidios por cada 100 mil habitantes.

      Durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, indicó que esta tendencia se logró contener y revertir con una disminución del 13% en la tasa de homicidios.

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      Estados con mayor incidencia y resultados por entidad

      En lo que va de este año, Marcela Figueroa mencionó que siete entidades federativas concentraron prácticamente la mitad de todos los homicidios del país, el 49.3%: En primer lugar está Guanajuato, que representa el 8.5% del total de homicidios a nivel nacional; en segundo lugar está Baja California, que representa el 8.4% del total; en tercer lugar, Chihuahua con 8%; en cuarto lugar está Sinaloa, con 7.5% de total nacional; en quinto lugar Estado de México, con 6.1%; en sexto lugar Guerrero, con 5.6%; y en séptimo lugar Morelos, con 5.3%.

      Señaló que 30 estados presentan una disminución en su promedio diario de homicidio doloso, y destacan San Luis Potosí, Nayarit, Quintana Roo, Baja California Sur, Zacatecas y Nuevo León.

      "Los resultados reflejan el impacto de la coordinación permanente del Gabinete de Seguridad con los gobiernos, también locales", dijo Marcela Figueroa.

      Reducción en delitos de alto impacto

      Indicó que los delitos de alto impacto, de septiembre de 2024 a agosto de 2026, también tuvieron una tendencia a la baja.

      "Si comparamos el inicio de la administración, se registraban 636.6 delitos de alto impacto promedio diario en el país, y en este agosto de 2026 se registraron 391 delitos de alto impacto diario; esto es una reducción del 39%, destacando que agosto de 2026 también es el más bajo de toda la serie analizada", expuso.

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