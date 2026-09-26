Investigan operativo de FGR en Guanajuato

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Villahermosa, Tab.- La Fiscalía General de la República (FGR) investiga posibles irregularidades en el operativo mediante el cual se aseguraron 59 millones de litros de combustible en Guanajuato, luego de que se detectara que el procedimiento fue realizado sin contar con toda la información sustentada, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

En la conferencia matutina en Villahermosa, el funcionario confirmó que Juan Francisco Vera, delegado de la FGR en Guanajuato, fue destituido después de que personal de la fiscalía general encontró "ciertas anomalías" en el operativo, realizado dos semanas antes de que se diera a conocer públicamente el aseguramiento.

"Se dio dos semanas antes, me parece que fueron dos o tres acciones (...) fue destituido porque el equipo de la fiscal general de la República [Ernestina Godoy Ramos] encontró ciertas anomalías en este operativo, que fue dos semanas antes, y que se informa dos semanas después sin haber verificado todo absolutamente", explicó García Harfuch durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Precisó que actualmente la FGR revisa desde el primer aseguramiento toda la documentación entregada por las empresas involucradas, para determinar si existe alguna anomalía.

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La Barredora se divide

En la mañanera en Tabasco, Omar García Harfuch aseguró que el grupo criminal La Barredora se encuentra "muy mermado", y actualmente está dividido en dos facciones que disputan el control de la organización.

"Prácticamente está partida en dos. Primero se partió en cuatro, mencionamos todas las detenciones que se han realizado y ahorita está partida en dos, con un sujeto apodado ´El Prada´, y otro de otro lado que llaman ´La Mosca´", señaló el funcionario.

Respecto a los drones utilizados por organizaciones criminales, García Harfuch aseguró que hasta ahora las autoridades no han detectado artefactos de grado militar o policial.

Explicó que los drones asegurados son comerciales y pueden ser adquiridos por cualquier persona, aunque algunos son utilizados por grupos criminales para labores de vigilancia y apoyo al tráfico de drogas y personas.