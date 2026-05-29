Inzunza pide licencia, pero solo por 22 horas

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Ciudad de México.- Pese a haber anunciado que se presentaría ante el pleno del Senado en el inicio del periodo extraordinario, el senador Enrique Inzunza Cázarez solicitó licencia para separarse de su escaño, tan sólo unas horas antes de que iniciara la sesión.

A un día de cumplir un mes de inasistencias a sus labores legislativas a raíz de las acusaciones del gobierno de Estados Unidos, que solicitó su detención provisional por presuntos nexos con el narcotráfico, Enrique Inzunza pidió licencia temporal sólo por 22 horas.

Morena mandó traer a la Ciudad de México a Alejandro López Campos, suplente de Inzunza, quien pidió licencia como secretario de Bienestar y Desarrollo Sustentable en el gobierno de Sinaloa.

Él es ahijado político del gobernador con licencia y también acusado por Estados Unidos, Rubén Rocha Moya.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En declaraciones a los medios de comunicación, la senadora del PRI Carolina Viggiano calificó a Enrique Inzunza Cázarez de "farsante" y "vulgar narcotraficante".

Poco después de las 5 de la tarde de este jueves, Omar Alejandro López Campos rindió protesta como senador de la República, cargo que le durará hasta las 3 de la tarde de este viernes, ya que Enrique Inzunza pidió licencia para separarse del cargo únicamente los días jueves 28 y viernes 29 de mayo hasta las 15:00 horas.