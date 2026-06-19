"IP regresará pago por transmisión del Mundial"

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Ciudad de México.- El Gobierno de la Ciudad de México erogó 135 millones de pesos por los derechos de transmisión de los partidos de la Copa del Mundo en los 18 festivales futboleros habilitados en las 16 alcaldías, mismos que serán restituidos por más de 30 empresas a través de patrocinios.

Así lo dio a conocer la jefa de Gobierno, Clara Brugada, al presentar la alianza que hizo la administración local con distintas marcas y empresas para "sacar el Mundial" del estadio, con el fin de que la población pudiera vivirlo sin costo alguno al erario ni a la ciudadanía.

"Los derechos de transmisión de los 18 festivales futboleros que organizamos durante el Mundial no le costarán un sólo peso al presupuesto público de la Ciudad, y quiero expresar un sincero reconocimiento a las más de 30 empresas que hoy se suman a este esfuerzo colectivo", dijo.