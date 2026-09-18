José Rafael Ojeda gana 150 mil al mes en la Marina

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CIUDAD DE MÉXICO.- Pese a que la Fiscalía General de la República (FGR) no lo ubica, la Secretaría de Marina (Semar) informó que el almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina en el sexenio de López Obrador, sigue dentro de la institución naval como asesor en seguridad nacional del actual secretario, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, y recibe casi 150 mil pesos al mes netos por el puesto de almirante.

Fuentes consultadas de la Marina confirmaron que sigue en activo como asesor honorario del actual secretario y que su salario es como almirante, pues todos los exsecretarios cuando terminan su administración se convierten en asesores del secretario en turno. El asesor honorario es un puesto para dar servicio sin recibir sueldo, detallaron.

En respuesta a la solicitud de información 34002660034126, la Unidad de Transparencia de la Marina dijo que Ojeda Durán se encuentra "en activo" como asesor del alto mando naval. El Comité de Transparencia detalló que es asesor del actual secretario de Marina, cargo honorario, pero Ojeda Durán tiene una remuneración mensual por ser almirante, según el tabulador interno, de cerca de 150 mil pesos, monto que varía dependiendo de las deducciones personales que se hagan.

"Se hace de su conocimiento que el citado almirante se encuentra en situación de activo, desempeñándose como asesor del alto mando. Se le informa que las remuneraciones del personal perteneciente a la Secretaría de la Marina se encuentran determinadas conforme a los tabuladores autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, correspondiendo al C. almirante José Rafael Ojeda Durán el nivel SM02, mismo que puede variar en funciones de deducciones personales y condiciones específicas del servicio y que pueden ser consultadas en el portal de esta secretaría", indica.

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