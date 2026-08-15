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Jueves registró cifra mínima de homicidios

Por El Universal

Agosto 15, 2026 03:00 a.m.
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Jueves registró cifra mínima de homicidios
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      Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el jueves 13 de agosto se registraron 20 homicidios dolosos, la cifra más baja en por lo menos 15 años, por lo que señaló que la estrategia nacional de seguridad da resultados.

      "Es la cifra más baja en por lo menos 15 años, en un día, y es una estrategia que la hemos explicado aquí muchas veces, una estrategia que tiene que seguirse trabajando todos los días", dijo Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este viernes en Palacio Nacional.

      Destacó que el jueves, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), general Ricardo Trevilla Trejo, y el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, se reunieron con productores en Michoacán y supervisaron la implementación del Plan de Justicia Michoacán, así como el reciente operativo que se llevó a cabo en algunos municipios de la entidad.

      El gabinete de seguridad destacó que esta cifra es la más baja de la presente administración desde que se tiene registro.

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      El gabinete indicó que en 21 entidades no se reportaron homicidios dolosos: Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

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