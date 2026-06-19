La CNTE acumula ya 71 días de paro

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Ciudad de México.- En los últimos dos años y medio, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) acumula al menos 71 días de paro de labores como parte de sus protestas nacionales que se reactivaron en 2024, principalmente en Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Zacatecas y la capital del país, en donde el magisterio disidente tiene mayor presencia.

De acuerdo con una revisión hemerográfica de movilizaciones en la Ciudad de México, la Coordinadora suspendió actividades durante 27 días en 2024, equivalentes a 14.6% de un ciclo escolar de 185 días; 25 días en 2025, que representaron 13.5% del calendario lectivo, y suma 19 días de paro nacional indefinido en 2026, equivalentes al 9.7% del ciclo escolar si se toma en cuenta que el calendario escolar es de 185 días.

En estos paros de actividades, sus demandas se han centrado en la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 para sustituir las cuentas individuales por el régimen solidario y calcular pensiones en pesos; la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (Usicamm), para modificar el sistema de asignación de plazas, la contratación automática de egresados normalistas y un incremento de 100% directo al salario base; la eliminación de la reforma educativa, así como aumento salarial.

El primer paro nacional indefinido durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador se registró en 2024, del 15 de mayo al 11 de junio, con una duración de 27 días, que concluyó tras acuerdos con autoridades federales, incluido un ajuste salarial.

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En 2025 se presentó un segundo paro nacional indefinido, del 15 de mayo al 9 de junio, con una duración de 25 días, que incluyó el incendio de las oficinas centrales del Sindicato Nacional.

Este año, la CNTE mantiene un tercer paro nacional indefinido, iniciado el 1 de junio y que a la fecha sigue sin ser solucionado.