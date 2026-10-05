La UNAM, entre las 10 mejores en América Latina

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Ciudad de México.- La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se posicionó entre las 10 mejores instituciones de educación superior en América Latina, según los resultados de dos de las clasificaciones internacionales más prestigiosas, el QS World University Rankings: Latin America & the Caribbean 2027 y el Times Higher Education (THE) World University Rankings 2027.

De acuerdo con el listado regional del QS, la Máxima Casa de Estudios se ubicó en el noveno lugar entre 517 instituciones de 27 países, posicionándose por encima de 98.4 por ciento de las universidades evaluadas.

Según los ocho indicadores de esta metodología, la Universidad Nacional obtuvo la calificación máxima de 100 puntos en cuatro áreas clave: reputación académica, reputación entre empleadores, red internacional de investigación e impacto web.

La UNAM también registró un avance en productividad científica al escalar 18 posiciones en el indicador de artículos por académico, y a nivel nacional se consolidó en el segundo puesto general y como la institución pública mejor posicionada del país.

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Por otra parte, en el ranking global de THE, del 30 de septiembre, la UNAM avanzó al rango 701-800 de entre 2 mil 297 universidades de más de 100 países.

Dentro de este ranking, es la segunda mejor evaluada de las 22 instituciones mexicanas y la séptima a nivel América Latina.

Por su parte, la Universidad Nacional resaltó que este logro es el resultado directo del esfuerzo diario de académicas, académicos y estudiantes en facultades, escuelas, institutos y centros, así como de sus sólidas colaboraciones internacionales.