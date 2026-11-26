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La protección de perros, gatos y otras especies tendrá nuevas reglas en México. Con 115 votos a favor y uno en contra, el Senado de la República aprobó la Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales, una legislación que establece responsabilidades para los dueños, endurece las medidas contra el maltrato y contempla multas que pueden superar los 100 mil pesos.

Senado México aprueba ley protección animales

El nuevo ordenamiento no solo pone la atención en quienes agreden o abandonan a sus mascotas. También establece qué deben hacer las personas que tienen animales bajo su cuidado, cómo deberán operar los establecimientos dedicados a su venta y qué condiciones tendrán que cumplir los espacios donde se exhibe fauna.

La intención es establecer criterios nacionales para garantizar que los animales reciban un trato adecuado, con condiciones que protejan su salud física, mental y conductual.

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Uno de los cambios fue el reconocimiento de los animales como seres sintientes, es decir, organismos capaces de experimentar dolor, miedo y estrés. A partir de este principio, la legislación establece obligaciones para las autoridades federales, estatales y municipales.

Responsabilidades y sanciones en la nueva ley

La normativa contempla reglas para la tenencia responsable de animales de compañía, además de disposiciones relacionadas con espectáculos, actividades deportivas, zoológicos, acuarios y producciones audiovisuales en las que participen distintas especies.

Otro punto importante es que las personas responsables de maltrato o abandono tendrán que hacerse cargo de los gastos que genere la atención de los ejemplares afectados. Esto incluye servicios veterinarios, tratamientos, rehabilitación y resguardo.

Cabe recordar que la prohibición del maltrato animal ya está contemplada en el artículo 4 de la Constitución mexicana desde diciembre de 2024. Sin embargo, la nueva ley busca establecer un marco general para coordinar las acciones de protección y definir responsabilidades en todo el país.

Entre las conductas que contempla el nuevo ordenamiento se encuentran el abandono de animales, las peleas de perros, las mutilaciones realizadas por motivos estéticos y la utilización de ejemplares vivos como blancos de entrenamiento.

También se establecen restricciones para mantenerlos atados o sujetos en condiciones que puedan provocarles lesiones, administrarles sustancias perjudiciales para su salud o provocarles la muerte mediante procedimientos que prolonguen innecesariamente su sufrimiento.

En cuanto a los espectáculos y actividades deportivas, la legislación establece condiciones para regular la participación de animales y evitar situaciones que comprometan su bienestar.

El incumplimiento de las disposiciones puede derivar en sanciones administrativas que van de 50 a 2 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Con el valor de la UMA de 2026, establecido en 117.31 pesos diarios, las multas representan cantidades que van de 5 mil 865 a 234 mil 620 pesos, dependiendo de la gravedad de la infracción.

Además de las sanciones económicas, las autoridades podrán aplicar arrestos de hasta 36 horas, clausuras de establecimientos y decomisos de animales, según corresponda.

Pero las consecuencias no terminan con el pago de una multa. Quienes ocasionen daños a un ejemplar también deberán cubrir los gastos de atención veterinaria, tratamientos y rehabilitación. Asimismo, se contempla su participación en programas relacionados con la protección y el bienestar animal.

El artículo 75 establece una serie de responsabilidades para quienes tengan animales de compañía.

Las personas responsables deberán garantizar una alimentación suficiente y adecuada, así como proporcionar agua potable para evitar la deshidratación.

También tendrán que ofrecer un espacio limpio, seguro y protegido de las condiciones climáticas.

La atención médica será otro aspecto indispensable. Los responsables deberán procurar revisiones veterinarias periódicas, mantener al corriente las vacunas y desparasitaciones, además de contar con un registro actualizado de la salud del animal.

Asimismo, los perros y gatos tendrán que inscribirse en el Registro Estatal o Municipal correspondiente, de acuerdo con las disposiciones aplicables.

La esterilización también forma parte de las obligaciones contempladas, salvo cuando exista alguna razón médica que justifique no realizar el procedimiento.

En materia de actividad física, los propietarios deberán procurar ejercicio y estimulación para evitar el sedentarismo y el estrés. A esto se suma el uso de placas, collares u otros mecanismos visibles que permitan identificar a los animales.

Cuando salgan a espacios públicos, las personas responsables tendrán que utilizar correas, bozales u otros elementos de control, según las necesidades del ejemplar y las disposiciones aplicables. También deberán recoger sus heces y evitar que su comportamiento ocasione daños a terceros.

La convivencia y socialización con otras personas y animales deberá fomentarse en la medida de lo posible, tomando en cuenta las características de cada especie.

Otra responsabilidad será garantizar alojamiento y cuidados adecuados si el propietario no puede continuar atendiendo directamente al animal. Incluso después de su fallecimiento, deberá disponer de su cuerpo conforme a las regulaciones sanitarias.