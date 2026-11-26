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Hasta este miércoles, 15 animales han muerto en el Zoológico de León en medio de un brote de influenza aviar H5N1, que derivó en el cierre temporal del parque y la vigilancia epidemiológica de 15 trabajadores con síntomas.

Las especies fallecieron entre el 7 y 23 de noviembre pasado: tres avestruces, cuatro gansos (tres canadienses y uno chino), dos patos silvestres, un zopilote, dos antílopes, dos tigrillos y un mono araña.

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La regidora independiente Norma López Zúñiga, integrante del Consejo del Zoológico de León y presidenta de la Comisión de Medio Ambiente del ayuntamiento de León, informó que los decesos corresponden al período de la influenza aviar.Comentó que aún esperan los resultados de las necropsias para determinar si todos los animales murieron por influenza, como se confirmó cuando se perdieron las primeras aves.El 14 de noviembre, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) confirmó la presencia del virus en tres gansos canadienses, dos patos silvestres y un zopilote.La regidora consideró que la suspensión de actividades del zoológico debió aplicarse desde que se confirmó la presencia del virus como medida de seguridad para los animales, los trabajadores y el público."Desde que se generan contagios, no solamente con aves, sino también con mamíferos, como es el caso de los monos araña, pues, bueno, ahí corre más el riesgo de que también en las personas que han estado en contacto con estas especies se puedan estar generando estos contagios", acotó.El zoológico de León alberga 1663 ejemplares de 195 especies.La directora del ZooLeón, Diana Karen Casillas, informó que se está investigando el origen del brote y comentó que la posible fuente de contagio podrían ser las aves migratorias, y que el zoológico al ser un centro de vida tan grande alberga mucha fauna externa, y ahora es una época de aves migratorias del norte.Diana Casillas explicó que el martes pasado autoridades sanitarias federales y estatales ordenaron el cierre temporal del parque y señaló que el cierre podría ser por 21 días, y si posteriormente no se tienen nuevos casos de influenza se podría dar la reapertura.En tanto, la Secretaría de Salud de Guanajuato identificó 15 posibles casos de influenza entre 29 trabajadores del zoológico que estuvieron en contacto con aves y mamíferos que murieron por esa enfermedad.