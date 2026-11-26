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Once municipios de San Luis Potosí buscan actualizar sus valores unitarios de suelo y construcción para 2027, aunque el Congreso del Estado revisará que los ajustes no se traduzcan en incrementos que afecten directamente el bolsillo de los contribuyentes, informó la diputada del PVEM, Dulcelina Sánchez de Lira.

La presidenta de la Comisión Segunda de Hacienda y Desarrollo Municipal detalló que las propuestas corresponden a Ahualulco, Cedral, Cerritos, Charcas, Mezquitic de Carmona, Moctezuma, El Naranjo, Santo Domingo, Villa de Reyes y Villa Juárez. Los proyectos serán analizados una vez que el Instituto Registral y Catastral emita sus opiniones técnicas.

Explicó que uno de los principales criterios será evitar aumentos injustificados en el impuesto predial, por lo que las modificaciones deberán responder a factores como la inflación o la necesidad de actualizar valores que llevan entre 10 y 20 años sin revisarse. Aclaró que modificar las tablas catastrales no implica necesariamente elevar el cobro a los propietarios.

Sánchez de Lira señaló que una valoración más precisa de los terrenos también permitiría a los ayuntamientos mejorar sus ingresos, particularmente cuando existen empresas asentadas en predios que todavía aparecen registrados como suelo rústico, situación que puede limitar la recaudación municipal.

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Añadió que los descuentos por pronto pago del predial durante los primeros meses del año han sido una herramienta para incentivar a los contribuyentes a regularizarse. Reconoció que, aunque la recaudación por este concepto representa ingresos limitados para algunos municipios, los recursos obtenidos contribuyen al financiamiento de los servicios públicos.