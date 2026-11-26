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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo remitió este miércoles a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma a la Ley General de Salud y de expedición de la nueva Ley de Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (LIB). El proyecto busca dar al organismo una ley orgánica propia para consolidar la atención médica gratuita y el suministro de medicamentos a la población sin seguridad social en el país.

La reforma faculta al gobierno federal para suspender transferencias presupuestales y descontar participaciones federales a los estados adheridos al sistema que incumplan con el pago de sus aportaciones anuales.

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Según el proyecto, será el propio IMSS-Bienestar el que determinará cada año el monto de la Aportación Estatal que deberán cubrir los 24 estados con servicios federalizados. En caso de retraso o impago, la Federación quedará legalmente autorizada para frenar el envío de recursos y compensar los adeudos directamente con cargo a las participaciones federales (Ramo 28) de los gobiernos locales, es decir, de sus ingresos de libre disposición.A la par de los mecanismos de cobro forzoso, la propuesta introduce una barrera temporal para los estados que busquen desligarse del modelo federalizado. El texto establece que si un gobernador decide dar por terminado su convenio de coordinación con el IMSS-Bienestar deberá someterse a un dictamen técnico, jurídico, médico y financiero, así como cumplir un plan de transición de al menos 10 años.En la práctica, este plazo supera el periodo constitucional de seis años de una administración estatal, por lo que cualquier estado que pretenda recuperar el control de sus hospitales y clínicas quedaría obligado a mantener el esquema y seguir cubriendo sus aportaciones durante casi dos sexenios.En su exposición de motivos, el Ejecutivo federal justifica estas medidas argumentando que en modelos anteriores, como el extinto Seguro Popular, diversos gobiernos estatales omitieron entregar sus aportaciones locales o desviaron recursos, lo que debilitó la infraestructura médica.*El IMSS-Bienestar definirá el monto de la Aportación Estatal.