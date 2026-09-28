Dan 8 años de prisión a hombre por transportar 105kg de cocaína

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 28 (EL UNIVERSAL).- Un juez dictó sentencia de ocho años 10 meses 20 días de prisión en contra de Jorge "N", detenido cuando transportaba 105 kilos 155 gramos 200 miligramos de clorhidrato de cocaína en un tractocamión.

Acciones de la autoridad

En un comunicado la Fiscalía General de la República (FGR) informó que en audiencia inicial, el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Federal en Chiapas, de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), presentó pruebas ante la autoridad judicial, la cual dictó la sentencia por su responsabilidad penal en el delito de contra la salud, en su modalidad de transporte de cocaína.

¿Cómo ocurrió la detención de Jorge "N"?

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En mayo pasado, personal del Centro de Atención Integral al Tránsito Fronterizo (CAITF) en Huixtla, Chiapas, detuvieron a Jorge "N", al detectar en el tractocamión en el que viajaba, una diferencia de densidades en los tanques de combustible.

Los elementos realizaron una revisión física que permitió localizar los compartimientos en los que estaban ocultos 100 paquetes que contenían la droga.