logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Cuando la escultura deja de ser un objeto

Fotogalería

Cuando la escultura deja de ser un objeto

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Dan 8 años de prisión a hombre por transportar 105kg de cocaína

La Fiscalía General de la República presentó pruebas que llevaron a la condena por transporte de cocaína.

Por El Universal

Septiembre 28, 2026 02:35 p.m.
A
Dan 8 años de prisión a hombre por transportar 105kg de cocaína
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 28 (EL UNIVERSAL).- Un juez dictó sentencia de ocho años 10 meses 20 días de prisión en contra de Jorge "N", detenido cuando transportaba 105 kilos 155 gramos 200 miligramos de clorhidrato de cocaína en un tractocamión.

      Acciones de la autoridad

      En un comunicado la Fiscalía General de la República (FGR) informó que en audiencia inicial, el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Federal en Chiapas, de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), presentó pruebas ante la autoridad judicial, la cual dictó la sentencia por su responsabilidad penal en el delito de contra la salud, en su modalidad de transporte de cocaína.

      ¿Cómo ocurrió la detención de Jorge "N"?

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      En mayo pasado, personal del Centro de Atención Integral al Tránsito Fronterizo (CAITF) en Huixtla, Chiapas, detuvieron a Jorge "N", al detectar en el tractocamión en el que viajaba, una diferencia de densidades en los tanques de combustible.

      Los elementos realizaron una revisión física que permitió localizar los compartimientos en los que estaban ocultos 100 paquetes que contenían la droga.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Dan 8 años de prisión a hombre por transportar 105kg de cocaína
      Dan 8 años de prisión a hombre por transportar 105kg de cocaína

      Dan 8 años de prisión a hombre por transportar 105kg de cocaína

      SLP

      El Universal

      La Fiscalía General de la República presentó pruebas que llevaron a la condena por transporte de cocaína.

      AI advierte vacíos legales en Ley de Feminicidio
      AI advierte vacíos legales en Ley de Feminicidio

      AI advierte vacíos legales en Ley de Feminicidio

      SLP

      El Universal

      Se solicita al Congreso fortalecer órdenes de protección, refugios y servicios para víctimas de feminicidio.

      Morena nombra a Clara Luz Flores coordinadora en NL
      Morena nombra a Clara Luz Flores coordinadora en NL

      Morena nombra a Clara Luz Flores coordinadora en NL

      SLP

      El Universal

      Ana Lilia Rivera va por Tlaxcala

      Sheinbaum aclara que investigación por Ayotzinapa sigue abierta
      Sheinbaum aclara que investigación por Ayotzinapa sigue abierta

      Sheinbaum aclara que investigación por Ayotzinapa sigue abierta

      SLP

      El Universal

      La Fiscalía General de la República y Segob mantienen comunicación con los familiares de los 43 normalistas.