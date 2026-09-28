SpaceX lanza Starship en Texas para misión Artemis de la NASA

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SpaceX lanzó su enorme Starship hacia la órbita por primera vez el lunes y entregó con éxito los Starlinks más avanzados hasta ahora, pero acortó el vuelo para garantizar la seguridad.

La nave espacial reingresó sobre el Pacífico y amerizó al norte de Hawai tres horas después de despegar de Texas. La empresa deseaba lograr un vuelo de 10 horas, que abarcaría seis vueltas completas alrededor de la Tierra, para demostrar que está listo para el programa lunar Artemis de la NASA.

Starship se volcó y estalló en llamas al amerizar, acabando la misión con un final dramático.

El cohete insignia del fundador Elon Musk casi no llegó a órbita cuando uno de sus motores se apagó demasiado pronto. Pero con todo lo demás funcionando bien y el motor averiado sin ser ya necesario, los controladores decidieron tras varios minutos tensos proceder según lo planeado.

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"Starship está en órbita", anunció el Control de Misión entre vítores.

El administrador de la NASA, Jared Isaacman, felicitó a SpaceX por alcanzar la órbita y "gestionar cada paso de una manera segura, responsable y especialmente inspiradora".

Starship transporta satélites Starlink y aborta vuelo orbital

El cohete transportó 26 de los satélites Starlink más recientes y avanzados para sumarse a los 11.000 modelos más antiguos que ya prestan servicio de internet. Salieron de la nave espacial uno por uno, provocando más vítores de las multitudes que observaban desde el sitio de lanzamiento en Starbase, Texas.

La decisión de interrumpir la misión antes de tiempo llegó poco después. No se proporcionó ninguna razón.

Fue el 14º lanzamiento a escala real de Starship desde el extremo sur de Texas en tres años. Los vuelos de prueba anteriores no fueron más allá del océano Índico, a mitad de camino alrededor del mundo, y a menudo se estrellaron envueltos en llamas tras rozar brevemente el espacio.

Preparativos y futuro de Starship para misiones Artemis y vuelos orbitales

Esta vez, SpaceX estaba decidida a dar la vuelta al planeta desde una altitud de 275 kilómetros (170 millas), no solo una vez, sino seis veces a lo largo de casi 10 horas, para terminar con un amerizaje en el Pacífico cerca de Chile. Aunque Starship alcanzó la órbita adecuada desplazándose a 28.000 km/h (17.500 mph), los controladores optaron por lo seguro y traerla de regreso varias horas antes, después de apenas un par de vueltas.

Tampoco estaba previsto que el propulsor de la primera etapa regresara al sitio de lanzamiento de Starbase; en su lugar, caería en el golfo de México a los pocos minutos del despegue matutino.

SpaceX quiere asegurarse de que todo funcione antes de hacer volar Starship de regreso a Starbase. Si la nave se desintegra sobre tierra y deja caer escombros sobre la gente, "nuestra popularidad disminuiría muy rápidamente", manifestó Musk en una cumbre empresarial a principios de este mes. "Por eso estamos siendo extremadamente cautelosos aquí".

Dependiendo de los hallazgos del debut orbital del lunes, el próximo Starship podría regresar a la plataforma de lanzamiento, donde unos brazos mecánicos gigantes atraparán la nave mientras se mantiene suspendida. Si la captura funciona, SpaceX volverá a volar la nave antes de fin de año o a comienzos del próximo.

El cohete de 124 metros (407 pies) fue diseñado desde el inicio para ser totalmente reutilizable, una clave para reducir los costos de lanzamiento. SpaceX logró recuperar el último Starship del océano Índico en julio. Los ingenieros modificaron el escudo térmico del Starship recién lanzado basándose en inspecciones directas de la nave recuperada, que está siendo remolcada de vuelta a Starbase.

SpaceX quiere que Starship sea certificado para vuelos orbitales, un paso vital hacia los viajes a la Luna y Marte.

La misión Artemis III de la NASA podría realizarse tan pronto como el próximo verano: un ejercicio de acoplamiento en órbita alrededor de la Tierra que implicará tres lanzamientos entre una cápsula Orion llena de astronautas y módulos de alunizaje rivales. Blue Moon, de Jeff Bezos, despegará primero; luego lo hará Orion —que se acercará para enlazarse— y después Starship, de Musk, para acoplarse con Orion una vez que Blue Moon se separe.

La siguiente misión —Artemis IV, prevista no antes de 2028— haría que los astronautas alunizaran en Blue Moon o en Starship, según cuál esté listo primero. Los posteriores viajes a la Luna alternarán entre los módulos de alunizaje de ambos multimillonarios.

Musk desarrolló originalmente Starship para Marte, con la intención de lanzar decenas de estas naves con los primeros colonos del planeta rojo. Por ahora, planea centrarse en la Luna y usar Starship para transportar satélites a la órbita por miles, eliminando gradualmente el más frágil cohete Falcon 9 de la empresa en el plazo de varios años. Un segundo sitio de lanzamiento de Starship está cerca de completarse en el Centro Espacial Kennedy en Florida, y se planea un tercero en Luisiana.