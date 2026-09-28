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Brandon McNulty logra histórico triunfo en ruta del mundial de ciclismo en Canadá

Además de McNulty, otros estadounidenses como Quinn Simmons y Matteo Jorgenson terminaron entre los 10 primeros.

Por AP

Septiembre 28, 2026 04:08 p.m.
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Brandon McNulty logra histórico triunfo en ruta del mundial de ciclismo en Canadá
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      Bromeando con su esposa antes de la mayor carrera de un día del ciclismo, Brandon McNulty comentó que haría falta un milagro para convertirse en campeón mundial.

      Bueno, "supongo que hoy ocurren milagros", expresó McNulty después de convertirse en el primer estadounidense en ganar la prueba masculina de ruta en el campeonato mundial desde que Lance Armstrong lo logró en 1993.

      McNulty, conocido principalmente como gregario de la superestrella del ciclismo Tadej Pogacar en el equipo UAE Team Emirates, todavía se maravillaba el lunes de cómo consiguió una fuga en solitario cuando faltaban 33 kilómetros (20,5 millas) en la extenuante carrera del domingo en Montreal, que duró más de seis horas.

      McNulty cruzó la meta 13 segundos por delante del australiano Michael Matthews, con el neerlandés Mathieu van der Poel tercero.

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      "No estoy seguro de que lo de ayer llegue a asimilarlo alguna vez y todavía me faltan las palabras", escribió McNulty en una publicación de Instagram.

      "Gracias a estos siete chicos que se presentaron ayer con la convicción al 100% de que podíamos ganar esta carrera con uno de nosotros", añadió, en agradecimiento a sus compañeros estadounidenses. "Sé que ninguno de nosotros olvidará jamás este día".

      Los únicos otros estadounidenses que han conquistado el título fueron Greg LeMond en 1983 y 1989, y Armstrong en 1993.

      Armstrong conserva su título de 1993 pese a que le retiraron sus siete victorias del Tour de Francia, porque lo ganó antes del periodo en el que fue declarado culpable de dopaje.

      "Sin duda, la carrera más emocionante del año y un ganador merecido", escribió Armstrong en X. "Una cosa hermosa".

      McNulty también fue campeón mundial juvenil

      McNulty, de 28 años y originario de Phoenix, Arizona, ganó la contrarreloj juvenil en el mundial hace 10 años y ha logrado victorias de etapa tanto en el Giro de Italia como en la Vuelta a España.

      Aun así, no se le consideraba favorito para llevarse el maillot arcoíris.

      Pero con Pogacar, doble campeón defensor, fuera por lesión, los otros aspirantes tuvieron dificultades con la táctica y McNulty aprovechó su pericia en la contrarreloj para resistir a los perseguidores.

      "El Rey de Montreal", dijo Pogacar en Instagram, aludiendo también a una carrera en Montreal el año pasado en la que McNulty y Pogacar terminaron 1-2. "Orgulloso de ti".

      Otros dos estadounidenses terminaron entre los 10 primeros el domingo: el excampeón mundial juvenil Quinn Simmons, cuarto, y Matteo Jorgenson, octavo.

      El mexicano Isaac del Toro, compañero de McNulty en el UAE, figuró quinto. Mejoró dos plazas con respecto al séptimo lugar que logró el año pasado en Kigali.

      Objetivo de un episodio de furia al volante en el Tour de Francia

      El título llega después de que McNulty fuera protagonista de un incidente de furia al volante antes de una contrarreloj en el Tour de Francia de este año.

      McNulty fue encarado por un automovilista enfurecido que lo rebasó cuando se dirigía a la salida de la 16ta etapa. Mauro Gianetti, director ejecutivo del UAE, indicó que el conductor del auto estaba furioso y que detuvo su vehículo después de adelantar a McNulty, quien luego chocó contra el vehículo.

      Dos días después, McNulty abandonó el Tour.

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