logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

PRIMER CONGRESO BNI RECONNECT

Fotogalería

PRIMER CONGRESO BNI RECONNECT

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Llaman a la CNTE a mantener diálogo

Por El Universal

Noviembre 12, 2025 03:00 a.m.
A
Llaman a la CNTE a mantener diálogo

CIUDAD DE MÉXICO.- Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) rechazó cualquier manifestación o amenaza “con tintes políticos” que ponga en riesgo la tranquilidad de la población o desvirtúe la lucha legítima del magisterio por una mejor educación, luego de que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció un paro nacional de 48 horas para los días 13 y 14 de noviembre.

En un comunicado, la dependencia federal señaló que el gobierno federal mantiene un “profundo respeto al magisterio” y sostuvo más de 22 mesas de trabajo con la disidencia magisterial, además de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se reunió con los liderazgos del movimiento en más de diez ocasiones durante el último año.

Entre los avances alcanzados, destacó un incremento salarial de 10% otorgado en mayo, la congelación de la edad mínima de jubilación para docentes que cotizan en el ISSSTE, así como medidas para reducir los intereses y saldos de créditos del Fovissste.

Asimismo, la Segob subrayó que se destinaron recursos para mejorar la infraestructura educativa a través del programa La Escuela es Nuestra, además de basificaciones, contrataciones y equipamiento en distintas entidades de nuestro país.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Revocación, que no sea al vapor: C. Sheinbaum
Revocación, que no sea al vapor: C. Sheinbaum

Revocación, que no sea al vapor: C. Sheinbaum

SLP

El Universal

Se debe abrir un proceso de análisis y deliberación, dijo

Con bloqueos, cañeros exigen más seguridad
Con bloqueos, cañeros exigen más seguridad

Con bloqueos, cañeros exigen más seguridad

SLP

El Universal

Realizaron una ruidosa jornada de protestas en diferentes puntos de nuestro país

Llaman a la CNTE a mantener diálogo
Llaman a la CNTE a mantener diálogo

Llaman a la CNTE a mantener diálogo

SLP

El Universal

Bloquea la UIF a casinos por lavado de dinero
Bloquea la UIF a casinos por lavado de dinero

Bloquea la UIF a casinos por lavado de dinero

SLP

El Universal

Presentará denuncias ante la FGR, por asociación delictuosa y delitos del orden fiscales