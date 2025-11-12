Llaman a la CNTE a mantener diálogo

CIUDAD DE MÉXICO.- Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) rechazó cualquier manifestación o amenaza “con tintes políticos” que ponga en riesgo la tranquilidad de la población o desvirtúe la lucha legítima del magisterio por una mejor educación, luego de que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció un paro nacional de 48 horas para los días 13 y 14 de noviembre.

En un comunicado, la dependencia federal señaló que el gobierno federal mantiene un “profundo respeto al magisterio” y sostuvo más de 22 mesas de trabajo con la disidencia magisterial, además de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se reunió con los liderazgos del movimiento en más de diez ocasiones durante el último año.

Entre los avances alcanzados, destacó un incremento salarial de 10% otorgado en mayo, la congelación de la edad mínima de jubilación para docentes que cotizan en el ISSSTE, así como medidas para reducir los intereses y saldos de créditos del Fovissste.

Asimismo, la Segob subrayó que se destinaron recursos para mejorar la infraestructura educativa a través del programa La Escuela es Nuestra, además de basificaciones, contrataciones y equipamiento en distintas entidades de nuestro país.

