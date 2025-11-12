“Este asunto ha estado ya muy manoseado y yo creo que no es justo para la gente, todos, incluida la familia., que estén reciclando el tema con tan de sacar una raja política”.

Luis Donaldo Colosio Riojas, 29.01.2024

En dos ocasiones los jueces de primera instancia rechazaron obsequiar a la FGR una orden de aprehensión contra Jorge Antonio Sánchez Ortega. Una vez también un tribunal de apelación descartó la petición de la fiscalía. Se entiende. No solo el homicidio de Luis Donaldo Colosio ocurrió hace 31 años, sino que las pruebas de que Sánchez Ortega no fue el “segundo tirador” son contundentes.

Sin embargo, Sánchez Ortega ha sido ahora detenido. La razón es la insistencia del expresidente López Obrador, quien afirma que fue el segundo tirador contra Colosio. Según su teoría de la conspiración, Genaro García Luna, su villano favorito, en ese entonces un novato funcionario del CISEN de 25 años, habría participado en el homicidio del entonces candidato presidencial del PRI. La aprehensión de Sánchez Ortega tiene carácter político.

Las pruebas que descartan su supuesto papel como segundo tirador se han reiterado en numerosas ocasiones, incluso en este espacio; pero, como los políticos siguen tratando de sacar raja política del homicidio de Colosio, hay que reiterarlas.

Colosio fue víctima de dos disparos el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, Tijuana, los dos de un revólver Taurus, fabricado en Brasil en 1977, calibre .38 especial que portaba Aburto. El revólver tenía capacidad para seis balas, pero solo portaba cuatro en el cilindro (¿no les alcanzó para comprar las seis balas?). Tras el homicidio, el arma quedó con dos casquillos percutidos y dos sin usar.

El momento en que Aburto realizó el primer disparo, colocando el arma sobre la cabeza de Colosio, quedó registrado en video. La ojiva atravesó la cabeza, se perdió en la lejanía y nunca se recuperó. El segundo disparo lo realizó también Aburto, mientras forcejeaba con Vicente Mayoral, quien trataba de detenerlo. Esa ojiva atravesó el vientre de Colosio y quedó en el suelo, de donde fue recuperada. Los peritajes comprobaron que fue disparada por la Taurus. En sus declaraciones iniciales, Aburto reconoció inicialmente haber hecho los dos disparos. Después, cambió muchas veces sus declaraciones.

Sánchez Ortega fue detenido el día del homicidio porque tenía gotas de sangre en la ropa. Había ayudado a trasladar el cuerpo de Colosio a la ambulancia que lo llevaría al Hospital General de Tijuana y quizás esas gotas provinieron del contacto. Dio positivo a la ´prueba de rodizonato de sodio, pero fue liberado porque se consideró que era imposible que hubiera disparado.

En la investigación exhaustiva sobre el caso que dirigió Luis Raúl González Pérez se concluyó que Sánchez Ortega no había participado. Los peritos determinaron que Aburto había realizado los dos disparos. Los videos y fotografías de Lomas Taurinas muestran que Sánchez Ortega no se encontraba cerca del candidato para realizar un disparo a quemarropa. Los testigos lo ratificaron.

La tesis del segundo tirador la usó Pablo Chapa Bezanilla, uno de los subprocuradores especiales del caso, para encarcelar a Othón Cortés, un joven ayudante de las oficinas del PRI en Tijuana, con el que quería involucrar en el homicidio al general Domiro García Reyes, jefe de escoltas del candidato. Los tribunales declararon inocente a Cortés.

Hoy es López Obrador quien inventa un segundo tirador para incriminar, de manera inverosímil, a García Luna. Es lamentable que la FGR haya aceptado las presiones para encarcelar a un inocente, pero también que los nuevos tribunales de la 4T, después de que las acusaciones fueron rechazadas tres veces, hayan girado la orden de aprehensión.

Ubaldo

El menor Víctor Manuel Ubaldo Viñales fue detenido con vida tras matar a Carlos Manzo, alcalde de Uruapan. Después lo asesinaron. ¿Fue por coraje o para que no revelara el nombre de quien lo contrató?

