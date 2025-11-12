El pasado viernes 7 de noviembre se llevó a cabo el Primer Congreso BNI Reconnect en San Luis Potosí, un encuentro que reunió a más de 800 empresarios, emprendedores y profesionales independientes con el objetivo de fortalecer la colaboración, ampliar redes de contacto e impulsar el crecimiento de negocios locales y regionales.

Como antesala al congreso, el jueves se realizó un evento rompehielo en el Hotel Fiesta Americana, donde patrocinadores y speakers convivieron en un ambiente cercano, favoreciendo el intercambio de ideas y la construcción de relaciones previas al día principal.

El congreso destacó por la participación de ponentes de reconocimiento nacional e internacional como Marcus Dantus, Ferenz Feher, Carlos Medina Plascencia y Alfonso Romero, quienes compartieron estrategias enfocadas en innovación, liderazgo y networking como herramienta clave para la expansión empresarial.

El evento incluyó una zona de stands con marcas estratégicas y dinámicas diseñadas para facilitar el networking y la generación de alianzas entre asistentes, fortaleciendo el ecosistema de negocios en la región.

La sede principal fue el Centro de Negocios Potosí, un recinto moderno con arquitectura vanguardista, ubicado en Blvd. Antonio Rocha Cordero #125 frente al Museo Laberinto.

Con estas actividades, el Primer Congreso BNI Reconnect se consolidó como un espacio de conexión y colaboración que impulsa el crecimiento y la proyección de la comunidad empresarial potosina.