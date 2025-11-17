Lluvia revierte severa sequía en Hidalgo

Pachuca, Hgo.- Si bien las lluvias de los últimos meses trajeron devastación para algunos municipios de Hidalgo, para el campo hidalguense fue benéfico pues revirtió la sequía que se agudizó desde hace dos años y que durante el primer semestre de 2025 aún se resentía en el estado, con 15 municipios anormalmente secos.

La acumulación de lluvias ha revertido este efecto por lo que actualmente los 84 municipios de la entidad están fuera de cualquier categoría de sequía, lo que se traduce en un beneficio para el campo, donde las precipitaciones han dejado menores costos de producción, además de que se espera un incremento mayor de cosechas y una mayor tecnificación.

De acuerdo con el Monitor de Sequía en México, de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a partir de julio pasado las lluvias revirtieron la situación al darse un acumulado a septiembre de 130.1 litros por metro cuadrado, con un total de 600.8 litros por metro cuadrado acumulado, lo que permitió que los 84 municipios sean declarados fuera de riesgo de sequía.

Las lluvias también beneficiaron el almacenamiento de las presas, pues se encuentran incluso arriba de su capacidad. La presa Taxhimay, que puede guardar 39.9 millones de metros cúbicos (m³), registra un almacenamiento actual de 39.914 millones de m³, es decir 100%.

No obstante, el campo no debe depender exclusivamente de las condiciones climáticas, por lo que es indispensable impulsar la tecnificación agrícola.

El programa federal de tecnificación de riego que se realiza en 10 estados, incluido Hidalgo, es una de las opciones que tienen los campesinos para mejorar el rendimiento de sus tierras, con un ahorro considerable de agua.

A diferencia de años pasados, este 2025 las lluvias han evitado que los campesinos se disputen el agua que llega a las presas, pero recalcaron que es necesario que los ejidatarios tengan los conocimientos necesarios para utilizar el volumen de agua necesario y no depender de la variación del clima.

El ejidatario Nicolás Leonel Oviedo Monroy dice que las lluvias han sido benéficas para las parcelas, pues no han tenido contratiempos con los riegos.

En el mismo sentido se expresaron Mariano Porras e Inocencia Cervantes López, quienes señalan que el campo ha estado históricamente abandonado.