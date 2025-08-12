Lluvia rompió récord de 1952

Ciudad de México.- Tras la lluvia más intensa de la que se tiene registro en la capital del país desde hace siete décadas, ocurrida este domingo 10 de agosto, las autoridades alertan por el pronóstico de tormentas fuertes al menos hasta el próximo viernes en la Ciudad de México.

Con 84.5 milímetros en el pluviómetro del Zócalo, la de este domingo fue la lluvia más intensa registrada a la fecha en esta zona, superando la de 1952 cuando se registraron 67 milímetros, dijo la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

“Cada día rompemos récord. Siempre pensamos que esta es la lluvia más fuerte, y al otro día sale otra peor. Así que tuvimos ayer 84.5 milímetros en el pluviómetro del Zócalo, que afectó principalmente al centro de la Ciudad de México”, expresó la mandataria.

El secretario de Gestión Integral del Agua (Segiagua), José Mario Esparza, advirtió que de acuerdo con el SMN para el lunes (ayer) y el martes se esperan lluvias de entre 20 y 50 milímetros, las cuales podrían aumentar para jueves y viernes, con pronóstico de entre 50 y 70 milímetros, es decir, condiciones similares a las del domingo, por lo que se pidió a la población tomar precauciones.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Miles varados

Tamara Silva se recargó en la maleta con la que planeaba volar a Cancún. Cubrió su rostro con ambas manos, agotada, hambrienta y sin explicaciones sobre cuándo podría abordar un vuelo, mientras su hijo y su madre, de 80 años, la observaban desde un rincón lleno de usuarios en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

“Ya no podemos más. Aquí seguimos sin ninguna explicación, sin ayuda”, dijo con el rostro demacrado y los ojos enrojecidos tras 19 horas de espera, y las que faltaban, luego de que el AICM suspendiera operaciones derivado de la tormenta del domingo.

El AICM informó que debido a reportes de escasa visibilidad y con una precipitación de entre 50 y 77 milímetros fueron suspendidas las operaciones a las 19:45 horas del domingo por cuatro horas, 104 vuelos y 14 mil 892 pasajeros se vieron afectados.

Con vuelos a La Habana, Cuba; Querétaro, Mazatlán, Nuevo Laredo, Cancún, Veracruz, Tijuana, Mérida, Guadalajara, Boston, Detroit, Nueva York y Atlanta cancelados, cerrados o demorados, miles de pasajeros hacían largas filas en la Terminal 2.

Usuarios sentados sobre sus maletas abrazaban peluches, mientras otros miraban sin mucha esperanza el equipaje que llevaban horas cuidando.