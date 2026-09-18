Localizan muerta a una estudiante de medicina

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GUADALAJARA, Jal..- El cuerpo de Karla Margarita Pérez Jiménez, estudiante de medicina de la Universidad Cuauhtémoc que fue reportada como desaparecida el pasado lunes, fue localizado la tarde de este miércoles en Zapopan.

Las autoridades estatales confirmaron que la joven de 22 años y originaria de Irapuato, Guanajuato, fue encontrada sin vida en un sembradío ubicado en el Camino a Nextipac, cerca del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA) de la Universidad de Guadalajara, en la colonia Las Agujas, y presentaba huellas de violencia.

El hermano de la joven también informó sobre lo ocurrido a través de sus redes sociales: "con profundo dolor en el corazón, quiero comunicar que mi hermana ha fallecido. Yo dije que venía por mi hermana y no me regresaba sin mi hermana, y hoy, con el corazón completamente destrozado, me toca regresar con ella, pero de una manera que jamás hubiera querido. Esto no termina aquí".

Según la información preliminar que se ha dado a conocer, el día que desapareció Karla Margarita utilizó un servicio de transporte a través de una plataforma y abordó una motocicleta para hacer el traslado.

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