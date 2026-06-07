Los otros trofeos que ilusionan al barrio

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Ciudad de México.- En el corazón del taller, entre el ruido del torno y el olor a soldadura, se fabrican las copas que desatan la locura en las colonias. No van destinadas a las vitrinas de los grandes clubes de Europa, sino a los campeones del torneo dominical, a las ligas escolares y a esos héroes locales que dejan la piel cada semana en canchas de pasto sintético, de futbol rápido o sobre el polvo de los campos de tierra.

Para ellos, levantar este metal es tocar el cielo. El nacimiento de un trofeo es un ritual meticuloso y artesanal. Todo comienza con el marcado de la lámina, donde se trazan las líneas que definirán la recompensa del campeón.

Posteriormente, la pieza pasa por el torno para adquirir simetría y regresa al cincelado, la etapa manual donde el metal empieza a tomar la forma reconocible de una copa. Más allá de la técnica de fabricación, el verdadero valor de estas piezas radica en su impacto social. Estas copas siembran la ilusión colectiva de un barrio entero que encuentra en el futbol una vía de escape, identidad y superación.